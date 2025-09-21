Yeniçağ Gazetesi: İktidar, milleti yoksul yaşamaya mahkum etti!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İKTİDAR, MİLLETİ YOKSUL YAŞAMAYA MAHKUM ETTİ!

Toplumun büyük kesimini fakirleştiren ekonomik düzen her geçen gün halkın alım gücünü azaltırken cepteki para raftaki gıdayı ihtiyaç kadar almaya yetmez hale geldi.

EMEKLİ SİMİT ALMAYA KORKUYOR

Halkın çoğunluğunun derin bir yoksulluğa sürüklendiğine dikkat çeken CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Geçim sıkıntısı emeklilerin belini bükmüş, simit almaya korkar haldeler. Kıt kanaat yaşamaya çalışıyorlar. Toruna harçlık veremiyorum muhabbeti yerine, eve ekmeği nasıl alacağım derdine düşmüş. Emekli işçi ve memur, seyyanen zam ve en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun istiyor ama bu iktidardan umudu yok” dedi

VATANDAŞ MEYVE YEMEYİ UNUTTU

Derin yoksulluk ve daralan alım gücü sebebiyle yurttaşların sağlıklı beslenme için gerekli gıda maddelerini ihtiyacı kadar alamadığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Vatandaşın cebindeki para raftaki gıdayı ihtiyaç kadar almaya yetmiyor. Bu nedenle başta protein değeri yüksek et ve sütten mamul ürün yanında, özellikle bu yıl mevsim meyvelerini dahi tüketemediği bir dönem yaşanıyor” diye konuştu

EKONOMİ KISIR DÖNGÜ İÇİNDE

Gürer, "Çiftçi girdi maliyeti altında eziliyor, maliyetine ürün satamıyor. Aracı eliyle katlanan ürün fiyatları, dar ve sabit gelirlilerin raftaki ürünü almasına olanak sağlamıyor. Esnaf, sattığı ürünü aynı fiyata yenisini alıp rafa koyamıyor. İşçi, işsiz, çiftçi, emekli, esnaf… Toplumun geniş kesimleri derin bir yoksullukla mücadele etmek zorunda bırakılmış” diyerek ekonomideki kısır döngüyü vurguladı.