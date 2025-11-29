Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İşsizlikte zirve yaptık Avrupa’nın 3 katıyız!

Türkiye'de işsizlik alarm veriyor, özellikle gençlerde 15-24 yaş grubunda ekim ayında işsizlik oranı %0,6 artarak %15,6'ya yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik %29,6 oldu. AB'de bu oran %10.9 olarak açıklandı. Buna göre Türkiye'de, her 3 kişiden biri işsiz.

12 MİLYON İŞSİZ MEVCUT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında işsizliğin yüzde 0.1 azalışla yüzde 8.5'a indiğini açıkladı. Ancak gerçek işsizliği ortaya koyan geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 1.1 artarak yüzde 29.6'ya çıktı. Geniş tanımı işsiz sayısı 12 milyon civarında olarak belirlendi.

KADINLARDA ORAN YÜKSEK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda ise yüzde 20,6 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,2 oldu.