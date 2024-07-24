Yeniçağ Gazetesi: Kasaplara hastalıklı besiciye sakat dana!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

HASTALIKLI ETTEN SONRA SAKAT DANA İTHALATI BESİCİLERİ İSYAN ETTİRDİ

Ukrayna'dan gelen hastalıklı ithal etlerden sonra Uruguay'dan gelen sakat danalar besicileri isyan ettirdi. Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, ESK Genel Müdürü'nün istifasını istedi.

Hastalıklı ithal etlerden sonra, sakat ithal danalar besicileri çileden çıkardı, ESK Genel Müdürü Halit Karaduman'ı istifaya davet ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, son günlerde ithal edilen ve kesime sevk edilen bazı hayvanların hastalıklı olduğuna dair ciddi iddialar bulunduğunu belirterek, "Tarım Bakanlığı'nın, Leptospirosis komisyonu kararlarını ihlal ederek halk sağlığını doğrudan tehlikeye atan bu duruma göz yumduğu belirtilmektedir. Halk sağlığını hiçe sayan bu anlayışı kınıyoruz. Yetkili kişileri hesap vermeye çağırıyoruz. Ve bu konuyla alakalı mutlaka ithalatı yapan genel müdürlüğün bir açıklama yapması gerekiyor" dedi.

Tarımdan Haber'in gündeme getirdiği ithal besilik danada gübre vurgununa tepkiler giderek büyüyor. Uruguay'dan ithal danalarının daha ağar basması için üzerinde yoğun bir şe kilde gübre (tezek) bulunması büyük bir vurgunu gündeme getirirken, hayvanların tamamına yakınında sakat olması besicileri isyan ettirdi.

Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, ESK'nin Uruguay'dan ithal ettiği besilik daralardan 26 tane aldığını, hayvanların üzerinde 20 kg tezek bulunduğunu ve hepsinin sakat olduğunu belirterek, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan' istifaya çağırdı. "Mustafa Kayhan yazıklar olsun sana, bırak o görevi git. Biz parayı çöpten toplamıyoruz" şeklinde tepki gösteren Karaduman, Tarım ve Orman Bakam İbrahim Yumaklı'ya da seslenerek, "Sayın Bakanım İbrahim Yumaklı beyefendi, çalıştığın kadrodaki insanların getirdikleri mali görün" dedi. 2024 yılında yapılacak 600 bin baş besilik dana ithalatı, sözde yolsuzlukların önü ne geçmek için özel sektörden alınarak Et ve Süt Kurumu'na verilirken, ESK'nın ithal ettiği besilik danalar üreticilerde büyük bir şoka neden oldu. Uruguay'dan ithal gelen besilik danaların hemen hepsinin sakat olması ve hayvanların daha ağır gelmesi için üzerlerinin yoğun bir gübre (tezek) ile kaplı olması, yapılan ithalattaki vurgunu gözler önüne serdi.

Tarımdan Haber'in gündeme getirdiği gübre vurgunuyla ilgili üreticilerden gelen tepkiler Üzerine ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın, "söyleselerdi hayvanları gemide yıkardık" şeklinde bir savunmada bulunması ise Üreticileri tamamen çileden çıkardı. Sakarya Besiciler Odası Başkanı Halit Karaduman, bir video çekerek ithal hayvanlarda yaşanan skandalı gözler önüne serdi. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ı istifaya davet eden Halit Karaduman'ın ithal hayvanlarla ilgili tepkisinde dikkat çeken satırbaşları şöyle... Üreticiye sadece tezek satmışsanız, bu hayvanlar Uruguay'dan nasıl geldi? Bu pisliği üreticiye yüklüyorsunuz. Tezekte hayvanlar kaybolmuş. Her bir hayvanın sırtında 20 kg var. Hayvanların ayakları hep sakat. Daha önce ithalatçı firmalardan alırken hiçbir tanesi sakat olanı almıyorduk. Ama ESK'nin getirdiği danalara bakın hepsi sakat. Bir tane ayağ düzgün olan dana yok. Uruguay'ın iskarta malim getirip biz üreticiye satıyorlar. Yazık günah. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan size söylüyorum, yazıklar olsun. Bırakın istifa edin gidin. Biz bu parayı çöpten toplamıyoruz.

26 hayvan var. 6 tane sağlam ayak yok. 26 hayvanın hepsi sakat olamaz. Sayın Bakanım İbrahim Yumaklı beyefendi; Çalıştıracağınız kadrodaki insanların getirdikleri malı görün. Hangi danadan bahsedeyim? Aldığımız mal size paylaşmayı utanıyorum.

Verdiğimiz para kadar iğne ilaç tedavisine harcayacağız. Gemide gelen malların hepsi aynı Yazıklar olsun. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcıyı aradım, hayvanlanın bu şekil videosunu attım. ESK Genel Müdürü, Osman Yardımcı'ya diyor ki, 'Söyleselerdi hayvanları gemide yıkar teslim ederdik' Bu ne ukalalık Mustafa Kayhan! ESK'nin Genel Müdürüsün, seni bir genel başkan arıyor, besicilerin sıkıntılarını size anlatıyor, sen ise diyorsun ki, haber verselerdi hayvanları yıkar öyle teslim ederdik' ukalalığa hiç gerek yok Mustafa Kayhan. Yazık günah, bu üreticinin parasıyla, cebiyle oynamanıza.

D.AIİ Özyiğit