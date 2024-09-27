Yeniçağ Gazetesi: Kiracı da ev sahibi de çaresiz derde düştü

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KİRACI DA, EV SAHİBİ DE KİRADAN KÖŞEYE SIKIŞTI

Kiracı, devletin koyduğu kira artışını yok sayan ve istediği oranda artıran ev sahibinden şikayetçi, ev sahibi de yıllarca süren tahliye davalarından.

Kiraların büyük şehirlerde hatta küçük kasabalarda dahi fahiş oranlarda artmasından, geliri kiraya dahi yetmeyen kiracıların uykusunu kaçırırken, ev sahibi de tahliye davalarında sonuca yıllar sonra ancak ulaşabilmenin sıkıntısını yaşıyor.

Çözüm platformu Şikayetvar, kiracıların ve ev sahiplerinin şikayetlerini derledi. Kiracıların şikayetlerinden bazılan şöyle; "Istanbul'da Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturduğum eve ev sahibim kirayı 6 binden 12 bin TL'ye yükseltti. Ev sahibine devletin belirttiği kira oranını söylediğim halde, "Devleti, yasayı kim umursar' diyerek benden 12 bin TL kira istedi. Evim rutubetli. Eve bakım yaparsa 9 bin TL vereceğimi belirttim. O da itiraz etti. Yüzde 65 oranında olan oranı bile kabul etmedi. Bunun için ne yapmam gerekiyor?"

Yüzde 67 kira zam mı nedir? Insaf ya, insaf! 20 bin TL maaşla çalışıyorum. Yeni evliyim ve 11 bin TL kira veriyorum. Sizin yaptığınız kira zammıyla, kiram ile maaşım neredeyse aynı oldu. Nasıl geçineceğim?"

'Kira denetleme konusunda neden bir şey yapılmıyor? Kiram 3 bin TL iken ev sahibi 10 bin TL istiyor şu an. Ben bir asgari ücretli çalışan olarak bu kira bedelini nasıl ödeyeyim? Ev sahipleri neden bu kadar değer görüyor, kiracılar eziyet çektiriyor? Ev sahibimin kirayı bu kadar yükseltmesi hangi kanunda var?

Yaklaşık 5 senedir aynı evde oturuyoruz. 3 bin TL olan kira bir anda 10 bin TL'ye yükseldi. Canımızdan bıktık, bir el atsanız artık. Emekli maaşı 10 bin TL, kira 10 bin TL. Nasıl bir mantıktır bu, anlamış değilim.'

'Depremzede olduğum için ev sahibim, yıllık kontratım bitince 6 bin 500 TL olan kirayı yüzde 100 zam yaparak 13 bin TL'ye çıkarmak istiyor. Bu fahiş zammı kabul etmediğim için beni evden çıkarmakla tehdit ediyor. Zamla ilgili olarak devletimizden yardım talep ediyorum. Fırsatçılarla ilgili gereğinin yapılmasını arz ederim.'

'KİRACIM EVDEN ÇIKMAK İÇİN 300 BİN TL İSTİYOR'

'Kirada oturan bir ev sahibiyim. Kendi evim iş yerime yakın olmasına karşın 1 saat yol gidiyorum. 1 yıldır kiracımın evi tahliye etmesini bekliyorum. Kiracım 3+1 havuzlu bir sitede çok cüzi bir rakama otururken ben depreme dayanaksız eski bir binada oturuyorum. Kiracım üstelik en az 1 yıl daha evde oturacağını 1 yıl sonra da evden çıkmak için 300 bin TL talep ediyor. Kendi evimde ihtiyacım olmasına rağmen oturamıyorum.'

2022'de evlilik sebebiyle kiracımı evden çıkarmak için mahkemeye başvurdum. Ancak aylardır sonuçsuz. Kendi evim varken başka evde 20 bin TL'ye kiraya oturmaktayım. Bu durum daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Biz kiracım ile karşı karşıya kalıyoruz.

Aldığım evden çıkmayan kiracı yüzünden mağduriyet yaşıyorum. İstinaf mahkemesi kararını bekliyoruz. Kendim kirada oturuyorum ev sahibim kira artırıyor doğal olarak. Enflasyon koşullarında 2 yıldır hem kira hem kredi ödüyorum. Çocuğumun rızkından kesip kira ödüyorum.

2022'de aldığım evden çıkmayan kiracı yüzünden mağduriyet yaşıyorum. İstinaf mahkemesi kararını bekliyoruz. Kendim kirada oturuyorum ev sahibim kira artıyor doğal olarak enflasyon koşullarında 2 yıldır hem kira hem de kredi ödüyorum.'