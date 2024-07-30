Yeniçağ Gazetesi: Kredi kartı vatandaşın ateşten gömleği oldu!

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Kredi kartı batağına mahkûm edilen dar gelirli: ÖDE ÖDE KURTULAMIYORUM

Günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren insanların geliri giderlerini karşılamıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüklendikleri kredi kartı borçlarını ödeyemez hale gelen vatandaşlar, “İşin içinden çıkamıyoruz” diye feryat ediyor.



YÜKSEK enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim sıkıntısını derinleştirirken, ay sonunu getirmeye çalışan dar gelirlilerin kredi kartı ve bankalara olan borçları her geçen gün katlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşın kullandığı tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının toplam miktarı son bir yılda yüzde 67,6 oranında arttı.

Mart 2023 sonu itibarıyla 1 trilyon 849 milyar lira olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları harcamaları toplamı Mart 2024 sonu itibarıyla 3 trilyon 100 milyon liraya yükseldi.

Temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüklendikleri kredi kartı borçlarını ödeyemez hale geldiklerinden yakınan vatandaşlar yaşadıklarını ANKA’ya şöyle anlattı:

Faruk Kazancı: Daha önce beş tane kredi kartı kullanıyordum. O zaman ödeyebiliyordum ama şu an bir tane kredi kartı kullanayım ödeyemiyorum. Her şeyde kredi kartına yükleniyorsun. Alım gücü az olduğu için hep kredi kartına yükleniyoruz. O yüzden ay sonu geldiği zaman işin içinden çıkamıyoruz.

Zeynel AKCAN: Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Allah sabır versin millete. Korkuyorum, gerçekten korkuyorum. Çünkü torunuma verecek harçlığı düşünüyorum.

Mırza ÇELİKKALE: Ülkemiz toprak olarak bütün kalmış ama ekonomi olarak çökmüş durumda. Benim bir arkadaşım da borçlarını ödeyemedi. Resmen bankanın tuzağına düştü. En son çocuk dayanamadı intihar etti. O yüzden bankalar da, ülke de bitik durumdayız. Hükümetin değişmesi lazım. Yeni gelen hükümetten de ricamız bu duruma acilen el atması. Yoksa gençliğin de, ülkenin de hali berbat durumda. Ben de bir kaç kez kredi çektim. Halen ödüyorum. Öde öde kurtulamıyorum. Bu sefer ek işe başladım. Oradan bir birikim yapmaya çalışıyorum. Onu da bu sefer kurtaramayınca, oraya yatırıyorum. Yani sıfıra sıfır çalışıyoruz şu anda.

Dilek PARLAK: Çok daha vahim bir noktaya gidiyoruz. Aldığımız hiçbir borcu ödeyemiyoruz ve gittikçe katlanan borçlarımız oluyor. Geçim inanılmaz zor durumda. Özellikle çocuklu aileler bu anlamda eminim çoğu bizim gibi aynı süreçten geçiyor. Tanıdıklarımıza gelen icra takibi gelen yok şu anda ama borcunu ödeyemeyen çok. Çevremizdeki insanların bir kısmı hatta çoğunluğundan fazlası şu anda borcunu ödeyemeyecek durumda. Ek iş yapıyorlar, eşleri çalışmaya başladı. Birçok şeyden feragat ediyorlar. Yemekten, giyimden, tatilden… Şu süreçlerde gerçekten zor günler geçiriyoruz.

Ahmet ÇAKIR: Şu anda iyiye giden bir şey yok. Her şey kötüye gidiyor. 17 bin lira maaş alan insandan bugün bir ev kirası 20-25 bin lira istiyorlar. Eskiden iyiydi ama şu anda ortam bozuk. Bir kişi kredi çektiyse, üzerine de bir ev varsa banka borcunu ödemezsen icra yoluyla alıyor onu. Onun için çok açık veren, üzerinde hiçbir şey olmayan genç neslin kredi borçları var.

Aydın KARAHASANOĞLU: Durumlar daha kötüye gidiyor. Gidişat çok iyi değil. Dünyada ekonomik sıkıntı var’ diyorlar ama ben bakıyorum öyle bir sıkıntı yok dünyada. Türkiye’de pazara gidiyorsun 2-3 bir şey alıyorsun, torbayı doldurmuyor bile bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Asgari ücretle geçinmek çok zor oldu. Bir ailede 2-3 kişi çalışmıyorsa o ailenin geçinmesi çok zor. Ölmek mi lazım yani ne yapmak lazım? Ben kredi kartı kullanmıyorum. Banka resmen sömürüyor. Param varsa yiyorum, param yoksa da aç geziyorum.

Ahmet Emin ATEŞ: Durum daha kötüye gidiyor. Bunun için ekonomist olmaya gerek yok. Her şey ortada. Kredi kartını kullanırken endişe duyuyoruz ama mecbur kullanıyoruz. Öğrenci olarak borç öderken kat kat zorlanıyoruz.

Adnan GÖÇMEZ: Sürekli daha kötüye gidiyor. İnsanların geliri giderlerini karşılamıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Nereye kadar gider bilinmez. Ben kredi kartı kullanıyorum ama gelir-gider dengesini iyi kurmak gerekiyor. Kullandığım ya da yaptığım harcamalarda gelirimi aşmayacak şekilde ya da ay sonunda ödeyebileceğim kadar harcadığım zaman problem olmuyor. Ama kullanmak ve kullanmak arasında fark var.