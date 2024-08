Yeniçağ Gazetesi: Milletin okul çantası almaya bile gücü yok

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

OKUL ALIŞVERİŞİ CEP YAKIYOR: HER SENE ÇANTA ALAN AİLE ŞİMDİ ALAMIYOR

YENİ eğitim öğretim yılı için ilk ders zilinin çalmasına sayılı günler kala veliler çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için Tahtakale'de mağazaları dolaşarak en uygun ürünleri tercih ediyor. Ekonomik kriz den yakınan bir vatandaş ailelerin çocuk yapmaktan vazgeçtiklerini belirterek, "Çok üzülüyorum. Bir an önce seçim olmasını istiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum ülkeyi yönetenlere" diye konuştu. Bir esnaf ise durumu, "Her sene çanta alan aile şimdi alamıyor. Çocuğa ekonomiyi öğretiyorlar" sözleriyle özetledi. Bu yıl bir hafta erkene alınan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül'de başlıyor.

Bu tarih anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri içinse 2 Eylül olarak belirlendi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Eminönü Tahtakale'de alışveriş yoğunluğu başladı. Esnaf ve yurttaşlar görüşlerini, şöyle anlattı: "Bizim bir tane çocuğumuz var dört, beş tane çocuğu olanların Allah yardımcısı olsun. Daha alamadık düşünüyoruz bakalım nasıl alaca az diye? Okul liste verdikten sonra bakacağız. Fiyatlar çok yüksek. Yani bin TL'den aşağıya okul çantası yok. Allah yardımcımız olsun".

Bir başka veli ise şunları söyledi: "Fiyatlar şuan çok yüksek zaten hiç bir şey alamadık geziyoruz. Elimiz zaten boş. Biz başka şehirden geldik hem okul alışverişi hem de gezmek için şimdilik daha bir şey bulamadık. Fiyatlar önceki yıllara göre bayağı yüksek. Bizim maaşımız yüzde 20 arttı ama her şeye yüzde 100 zam geldi". Esnaf: İşler çok zayıf. Her sene çanta alan aile şimdi alamıyorlar çok zayıf. Fiyatlardan dolayı bayağı zayıf. Nispeten hareketlenme var illa ki olacak ama beklediğimiz iş hacmi yok. Geçen sene de böyle idi. Geçen sene bu seneden kötü değil bu sene geçen seneden iyi değil. Bir dahaki sene ne olacak bilmiyoruz. Ama daha önceki yıllar daha iyiydi. İnsanların ekonomik sıkıntıları bayağı kötü ama işin içinde eğitim ve çocuk olunca anne, baba önceliği çocuklara veriyor. Dolayısıyla bir sıkıntı var. Her sene çanta alan aile şimdi alamıyor. Çocuğa ekonomiyi öğretiyorlar daha doğrusu şu an"

Emekli bir dede ise torunları için üzüntülü Almaya çalışıyoruz ama çok pahalı. 700 liraya, bin liraya çanta olursa gerisi ne olur artık Allah bilir. 7 tane torunum var. Dört tanesi okuyor. Allah yardım etsin çocuklan olana. Hadi hediye alalım dedik çantalarını geri kalanları anneleri düşünecek. Bir tane çanta alabildik. 700 TL. Daha eksikleri bir sürü var. Üç çanta daha alacağım emekliyim.”