Yeniçağ Gazetesi: Milyonlarca vatandaş fitrelik duruma düştü

MİLYONLARCA VATANDAŞ FİTRELİK DURUMA DÜŞTÜ

Pahalılığa isyan eden 85 yaşındaki vatandaş, "Neredeyse bu yaşta dilendirecekler" derken, bir başkası "Gönlümden pastırma, sucuk geçiyor ama iftar soframa koymaya gücüm yok" sözleriyle durumu özetliyor.

NEFSİ ÇEKİYOR AMA ALAMIYOR

Enflasyonun artması ve ekonomik kriz Ramazan sofralarma da yansıdı. Ankara Ulus Hali'nde vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Emekli bir kişi "Pide alamayanlar var. Gözüyle bakıyor alamıyor. Nefsi çekiyor" dedi. Başka emekli de "15 bin liraya nasıl geçinir?" ifadelerini kullandı. Bir di geri, "Emekli yerlere serilmiş aç vaziyette. İkinci iş yapıyor, onu da zor yapıyor sağlık sorunları var. Ağzımızda diş kalmadı" şeklinde konuştu. Diyanet'in emekli ve asgari ücretliye fitre verilebileceği fetvasam değerlendiren bir vatandaş da "İktidar milyonlarca vatandaşı fitrelik duruma düşürdü" dedi.

PERİŞAN DURUMA DÜŞTÜK

İftar ve sahurda et yemek istediğini belirten bir kişi, "Köfte, et isterdim. Pirzola zaten imkânsız" diye konuştu. Pide fiyatının "pahalı olduğunu söyleyen bir başkası, "Üç tane çocuğu olanlar ne yapacak. Çocuklar pastırma, sucuk ister. Hayat şartları zor alamıyoruz" dedi. Bir diğeri ise "Bu gidişle yavan ekmek yemek zorunda kalacağız. Iftar soframıza et koymak isterdik. Ama şimdi hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. 85 yaşındaki bir emekli, "14-15 bin lira maaş alıyorum, geçinemiyorum. Perişan bir durumdayız. Bu yaşta neredeyse dileneceğiz" ifadelerini kullandı.

MUTFAKTA YANGIN SÖNMÜYOR

IPA Başkanı Buğra Gökçe de "Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu Sinci ülke Türkiye. TÜİK'in yüzde 42,1'lik enflasyon rakamı kabul edilirse Türki- ye'yi 36,5 ile Burundi, 34,8 ile Nijerya takip ediyor. Savaş halindeki Rusya'da enflasyon yüzde 9,2 iken Ukrayna'da sadece yüzde 12. Yüksek enflasyon ve gida fiyatlarındaki artış nedeniyle bu Ramazan'da vatandaşın mutfağında yangın var. Iftar sofraları geçen yıllara göre küçülüyor, halkımız Ramazan ayı- ni bile endişe içerisinde yaşıyor" dedi.

ZİNCİR MARKETLER YARDIM PAKETLERİNİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Tesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yardım paketi olan Ramazan kolileri artık TV ekranlarında ve reklamlarda zincir mağazalar fiyatlarıyla, içinde ne olduğu belli olmayan, ihtiyaç sahibinin gereksinimleri tespit edilmeden hazırlanan ve hediye paketi olarak lanse edilen bir satış stratejisine dönüştü" dedi.

Palandöken şunları söyledi:

İhtiyaç sahi bi kişi çocuğunun mamasını mı alacak, elektriği mi kesik, doğal gazı mı yanmiyor ya da başka bir ihtiyacı mı var, bunu en iyi semteki esnaf bilir. Ancak zincir mağazalar tarafından satış taktiğiyle, yardımlar amaçlan dışında kullanılmaktadır.