Yeniçağ Gazetesi: Nüfus yapısı değişti kaosa kapı aralandı

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

Suriye ve sığınmacı politikası çökmüştür

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi kenti ayağa kaldırdı. Toplanan kalabalık bazı araçlara ver iş yerlerine zarar verdi. Olaylar sonrası, CHP, iktidarın Suriye politikasıyla ilgili 10 maddelik tespit ve önerilerini açıklayarak iktidarın Suriye politikasının çöktüğünü ifade etti.

Ülkede sığınmacılara duyulan öfke provokatif eylemlere dönüşürken Suriye’de Türk bayraklarının yakılıp TIR’larımıza ve askeri araçlarımıza saldırılar gerilimi zirveye taşıdı.

Tehlikeli gelişmeler sonrasında AKP iktidarının sığınmacı politikası yeniden sorgulanmaya başladı. Konuyla ilgili bir rapor hazırlayan CHP, mevcut tablonun sorumlusunun Erdoğan başkanlığındaki AKP iktidarı olduğuna dikkat çekerek, çözüm önerilerini sıraladı:

Mevcut tablonun sorumlusunun Erdoğan olduğuna dikkati çeken ana muhalefet, çözüm önerilerini sıraladı. Ankara ve Şam’dan gelen ‘normalleşme’ açıklamalarının ardından, Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki bölgelerde başlayan protestolar devam ediyor.

Türkiye’de de Kayseri’deki bir cinsel istismar iddiasının ardından pek çok kentte Suriyelilerin iş yerleri ve evlerine yönelik saldırılar dün gece boyu sürdü. CHP Dışişleri Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, partisinin Suriye ve Türkiye’de yaşanan son olaylarla ilgili görüşünü 10 maddede özetledi.

İlhan Uzgel, Türkiye’nin Orta Doğu, Suriye ve sığınmacı politikasının çöktüğünü belirttiği açıklamasında, “Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur” dedi.

"Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz” ifadelerinin yer aldığı İlhan Uzgel’in CHP’nin Suriye ve Türkiye’de yaşanan son olaylarla ilgili 10 maddelik açıklaması şöyle:

“1- Türkiye’nin Orta Doğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir.

2-Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur.

3- Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye’yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir.

4-Erdoğan izlediği politikayla Suriye’nin yıkımına neden olurken ve Türkiye’yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir.

5- Türkiye’de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır.

6- Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır.

7- Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez.

8-Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil,sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır.

9-Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir.

10- Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz."