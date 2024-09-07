Yeniçağ Gazetesi: Okul çantası dolmuyor çocuklar doymuyor

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Çantalar dolmuyor! Derin yoksulluk çocukları vuruyor

Eğitim Sen üyeleri okul harcamalarındaki artışlara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde buluştu. Kalabalık AKP iktidarına “Çanta dolmuyor, çocuk doymuyor. Derin yoksulluk öğrencilerimizi vuruyor" diye seslendi.

EĞİTİM Sen ve Eğitim Hakkı Platformu dün artan okul masraflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Bakanlığın önünde toplanan sendika üyeleri, "Çanta dolmuyor, çocuk doymuyor, bilimsiz eğitim olmuyor" ve "Derin yoksulluk öğrencilerimizi vuruyor" pankartları açtı, sloganlar attı. Ayrıca üyeler, kitap, defter, kalem ve çanta gibi temel eğitim-öğretim araç gereçlerini de fiyatlarıyla birlikte bakanlığın önünde yere serdi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, konuşmasında öğrenciler ve velilerin, artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Irmak, “Yüksek kayıt ücretleri ve zorunlu bağış uygulaması, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artışlar, okul kıyafetleri, servis ücretleri vb. gibi temel okul ihtiyaçlarına gelen fahiş zamlar, öğrenci ailelerin bütçelerinde büyük gedikler açmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin eğitim masraflarını karşılamalarını zorlaştırmaktadır” dedi.

Son bir yıl içinde temel kırtasiye ve okul ihtiyaçlarında en az yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda artışlar yaşandığını belirten Irmak, “2024-2025 eğitim öğretim yılı başında bir okul çantasını doldurmanın toplam maliyeti, öğrencinin sınıf seviyesine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmektedir. İlkokul öğrencisi için temel kırtasiye malzemeleri, çanta ve diğer gereksinimler hesaba katıldığında toplam maliyet 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişmektedir.

Ortaokul ve lise öğrencileri için bu maliyet 6 bin TL’yi geçmiştir. Eğitim masraflarındaki artışlar, özellikle düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitime erişim imkanlarını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Birçok aile, yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarının en temel okul ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir” diye konuştu.

Açıklanan genelge ile okullardaki temizlik hizmetinin 37 saatten 22 saate düşürüldüğünü ifade eden Irmak, “Bu haftada en fazla 3 gün okullarda temizlik yapılacak demek. Diğer zamanlarda çocuklar sağlık sorunlarıyla, salgın ve hijyenik meseleden kaynaklı bir çok hastalıkla karşı karşıya kalacaklar. Bununla da yetinilmedi. Taşımalı sistemi kaldırdılar. Veliye diyorlar ki, sen kendin taşıyacaksın. İkili öğretim yapılan okullarda öğlen yemeği verilen çocukların öğlen yemek hakkı ellerinden alındı.

Ana sınıfında verilen yemek geri çekildi. Yoksul halkın çocukları eğitimdeki sorunlarıyla baş başa bırakıldı. Çocuk işçiliği yaşı ortaokullarda bölümler açarak 7.sınıflara çekiliyor. Böyle bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini, ÇEDES’i zorla hayata geçirerek eğitimi dincileştirdiler. Eğitime erişimin önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve tüm öğrencilerin eşit şartlarda eğitim alması için gerekli adımlar acilen atılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi