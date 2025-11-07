Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

SÜREKLİ AYNI NAKARATLA ÜLKE DÜZLÜĞE ÇIKMAZ!

Bütçe görüşmelerine 'papağanlı' görsel eşliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2016'dan bu yana sürekli tekrarladığı 'en kötüsü geride kaldı' sözleri damga vurdu.

PARAMIZ PUL OLDU

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 bütçesi sunumunu yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Şimşek'in sözleriyle bir papağan görselinin yer alığı dövizi Şimşek'e göstererek, 'Mehmet Şimşek Aralık 2016'da en kötüsü geride kaldı' demişti. Mart, Nisan, Ekim'de de 'en kötüsü geride kaldı' dedi ama yaşam onu doğrulamıyor" diye konuştu. PTT pulunu da gösteren Ağbaba, "Bu pulun fiyatı 210 lira. En büyük para birimimiz de 200 lira. Bu para pulu alamıyor" ifadelerini kullandı.

HEP AYNI VAATLER

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise elinde 1 liralık bozuk paralardan oluşan toplam 485 liralık pano ile 10 Euro'luk bozuk paraları göstererek, "Avrupalı genç bunun için 45 dakika çalışıyor. Bizim gençler bunun için 4 buçuk, 5 saat çalışıyor. Bu paranın üzerinde kalan tek kıymetli şey Atatürk'ün resmi" diye konuştu. Lafla peynir gemisi yürütülmeye çalışıldığına vurgu yapan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da "2010 yılından bu yana gelen bakanlar değişmiş arma verilen sözler değişmemiş. Hep ayı ifadeler, aynı vaatler" sözlerini sarf etti.

HEDEF YÜZDE 100 SAPTI

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Türkiye'nin yüksek faiz yükü altına girdiğini belirterek, "Siz diyorsunuz ki 'program çalışıyor, enflasyon düşüyor. Ancak 2025 yıl tahmini yüzde 15'ti, şu anda 30-31 civarında, muhtemelen 32-32,5 gibi bir enflasyonla bitireceğiz. Yüzde 100'ün üzerinde bir sapmanın olduğu bir ortamda bunlara ne kadar güven olabilir" dedi. Usta, "Bu ülkede son 4 yılda doğan ilave faiz yükü 237 milyar dolardır. Yanlışları yapmasaydık, ülkeyi daha iyi yönetmiş olacaktık, bu 237 milyar dolar bizim cebimizde kalacaktı" dedi.