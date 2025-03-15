Yeniçağ Gazetesi: Ticarileştirilen sağlık sistemi kangrenleşti!

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TİCARİLEŞTİRİLEN SAĞLIK SİSTEMİ KANGRENLEŞTİ!

14 Mart Tıp Bayramı'nda sokağa çıkan doktorlar, "Halkın parası özel hastanelere, şehir hastanelerine akıtılırken, kamu sağlık kurumları kötürümleşti. Hasta müşteri, hastaneler iş yeri oldu" çıkışı yaptı.

KOŞULLAR GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Tüm yurtta doktorlar ve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bıraktı, eylemler yaptı. Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koyan İstanbul Tabip Odası ve sağlık sendikaları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde "Bakan istifa", "Ücretsiz sağlık, herkese eşit" sloganları altında ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "14 Mart'ı coşkuyla kutlanacak bir bayram günü değil de zorunlu bir eylem gününe dönüştüren koşullar her gün daha da ağırlaşıyor. Sağlık hizmeti ticarileştikçe, halkın sağlığı paraya tahvil edildikçe, sağlık kurumları şirketleştikçe, sağlık ortamı çeteleşti, sistem kangrenleşti" denildi.

KATILIM PAYI KALDIRILMALI

Açıklamada, şunlara yer verildi: Halkın parası bütçe üzerinden ve teşviklerle özel hastanelere, şehir hastanelerine akıtılırken kamu sağlık kurumları kötürümleşti, faturası da performans-güvencesizlik şiddet kıskacına alınan sağlık emekçisine kesildi. Öncelikle halkın vergileriyle oluşan kamu kaynaklarının özel sektöre akıtılmasından vazgeçilmesi gereklidir. Ayrıca büyük zincir hastaneler ve ilaç fabrikaları başta olmak üzere özel sağlık kurumları kamulaştırılmalıdır. İşçi ve emekçiler olarak yeterince vergi ödüyoruz, sağlıkta her türlü katı, katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.

MESLEK ONURU HİÇE SAYILDI

Doktorlar ve sağlık çalışanları sıkıntılarımı "Ayaklar altında olan sadece meslek onurumuz değil, aynı zamanda halkın nitelikli sağlık hizmetine erişme hakkı, herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmet hakkı, gerekli olan tüm tıbbi ilaç ve malzemeyi temin edebilme hakkı. Hekimin reçetesine dokundurmama hakkı, yıldırıcı ve işlevsiz yönetmeliklerle değil hekimlik ve sağlık iş kolunu koruyan kanunlarla mesleğini uygulama hakkı da ayaklar altındadır. Bu haklar siyasi otoritelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için maalesef hunharca çiğnenmektedir" ifadeleriyle anlattı.