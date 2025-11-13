Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜRKİYE YASTA!

Sır perdesini karakutu aralayacak

20 vatan evladını şehit verdiğimiz kargo uçağının neden düştüğü henüz belli değil. İddiaların havada uçuştuğu olayın sebebini karakutu ve enkazdan toplanan parçalar çözecek.

Önceki gün sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı, İlk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu. Uçağın düşüş nedeni henüz belli değil. Bunu uçak İçerisindeki telsiz konuşmalarının ve uçağın sistemlerinin İşlendiği bir kayıt mekanizması olan karakutu aydınlatacak. Enkazda uzmanlar ön rapor İçin çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların ve ulaşılan karakutunun Kayseri'deki askeri üsse götürülüp İnceleneceği öğrenildi.