Yeniçağ gazetesi: Ülke korku iklimine doğru sürükleniyor

EKONOMİK KRİZE BİR DE GÜVENLİK ENDİŞESİ EKLENDİ

Türkiye'de yaşamak günden güne zorlaşıyor. Ekonomik krizin pençesindeki vatandaşı şimdi de güvenlik endişesi sardı. 'Vahşi batıya' dönen sokaklar nedeniyle halkın yüzde 58,5'i kendini güvende hissetmediğini söylüyor.

Kadınlara yönelik artan şiddet olayları ve organize suç çetelerinin faaliyetleri, toplumda güvenlik endişelerini daha da körüklüyor. Son zamanlarda Türkiye'de artan kadınlara yönelik şiddet olayları, suç kaydı bulunan çete üyelerinin sokaklarda serbestçe dolaşması ve polis memurlarına yönelik saldırılar, toplumda güvenlik kaygılarını artırmış durumda.

Metropoll Araştırma'nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, bu duruma dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sencar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Seçmenlerin yarısından fazlası Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Sencar'ın paylaşımına eklediği ankete göre, halkın yüzde 58,5'i Türkiye'de güvenli bir ortamda yaşamadığını düşünüyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 39,1'i Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirtirken, yüzde 2,4'ü ise bu konuda fikri olmadığını dile getiriyor. Bu oran, Eylül 2023'e kıyasla güvenlik algısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde güvenlik algısı yüzde 55,2 seviyesindeydi, ancak bu yıl büyük bir düşüş yaşandı. Anket sonuçlarına siyasi parti bazında bakıldığında da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. AKP seçmeninin yüzde 61'i Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğuna inanırken, bu oran CHP seçmeninde sadece yüzde 17,7. MHP seçmeninin ise yüzde 60,6'sı Türkiye'nin güvenli olduğunu düşünürken, İYİ Parti'li seçmende bu oran yüzde 14'e kadar düşüyor. Bu veriler, toplumdaki güvenlik algısının siyasi eğilimlere göre değişiklik gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

Kadınlara yönelik artan şiddet olayları ve organize suç unsurlarının sokaklarda serbest dolaşması gibi endişe verici gelişmeler, vatandaşlar arasında güvenlik kaygısını artırırken, hükümetin bu konudaki politikaları ve önlemlerinin yeterliliği tartışılmaya devam ediyor. Anket sonuçları, toplumun büyük bir kesiminin mevcut güvenlik politikalarından memnun olmadığını ve daha güvenli bir ortam talep ettiğini yansıtıyor.

TÜRKİYE'DE KADIN OLMAK DA ZOR!

Türkiye'de kadın cinayetleri durdurulamıyor. 2024 yılının başından Ekim ayına kadar 296 kadın cinayeti işlenirken, bu 10 aylık süreçte ise toplamda 184 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 2010 yılı ile 2024 yılının Ekim ayı arasında da erkekler tarafından gerçekleştirilmiş 4 bin 255 kadın cinayeti yaşandı. Sadece kadın cinayetleri yaşanmıyor, her gün gasp, adam kaçırma, çeşitli sebeplerden cinayetler yaşanıyor. Son günlerde artan şiddet olaylarının büyük kısmı ateşli silahlarla gerçekleştirildi.

EN BÜYÜK SORUN DENETİMSİZLİK!'

Türkiye'de bireysel silahlanma ve bu silahların denetimi ayrı bir sorun. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, bu konuları iki soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Taşkın, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanlıklarının yanıtlaması istemiyle hazırlanan soru önergelerinin gerekçesinde "Her gün yeni bir silahlı saldın ya da sokak çatışmasının haberini alıyoruz. Bu saldırılar yurttaş olarak hepimizi tehdit ediyor, ancak silahlı saldırıların en büyük mağduru kadınlar ve çocuklar. Şiddet faillerinin ise bir kısmının hali hazırda kasten yaralama, gasp, cinsel taciz, yağma ya da mala zarar verme suçundan kaydı bulunduğunu görüyoruz. Silah taşıma ruhsatı olmayan bu kişiler ateşli silahları nasıl temin ediyorlar? Bu konuda bir denetimsizlik olduğu açık" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Taşkın, "Adalet Bakanlığının yayınladığı istatistiklere göre 2023 yılında Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı davalarda ilk sırada, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetin oluşturduğu dosyalar yer alıyor. Bu kanuna aykırılıktan sadece 2023 yılında 156 bin 506 suç İşlenmiş ve 122 bin 786 dosya açılmıştır. 2023 yılında ceza mahkemelerine gelen dosyalardaki suç dağılımına bakıldığında da ilk sırada Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun yer aldığı görülmektedir. Buna göre toplam 512 bin 432 suçtan 99 bin 766'sı 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçudur." dedi.

BİREYSEL SİLAHLANMA GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Umut Vakfı'nın raporuna göre, Türkiye'de 30 milyondan fazla silah bulunuyor ve bu silahların sadece 4 milyonu ruhsatlı. Her yıl silah sayısı yaklaşık yüzde 3.5 artış gösteriyor. Türkiye'deki bireysel silahlanma sorunu, her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına yol açıyor 2023 yılında, basına yansıyan 3 bin 773 silahlı şiddet olayında 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212'sinde yani yüzde 85'inde kaleşnikof otomatik tüfekler dahil ateşli silahlar (106'sı beylik silahı toplam 2 bin 427'si tabanca ve 784'ü tüfekler), yüzde 15'ine denk gelen 561'inde de bıçaklardan baltalara her tür kesici alet kullanıldı...