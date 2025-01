Yeniçağ Gazetesi: Ülkede mağduriyet yaşamayan kimse yok

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

MÜLAKAT MAĞDURU ÖĞRETMENLER SOKAKTAN SESLENDİ:

BİR AN ÖNCE MESLEĞİMİZE KAVUŞMAK İSTİYORUZ

"Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet" sonucunda adalet arayışını sürdüren öğretmen adayları, Ulus Meydanı'ndan iktidara "Bu sorun bir kez daha ertelenmeden, öğretmen adaylarımız umutlarını kaybetmeden çözüme kavuşturulmalı" diye seslendi.

Komisyonlar arasındaki puan farklılıkları sebebiyle, kontenjan dışı kalıp atama hakkını kaybeden mülakat mağduru öğretmenler seslerini bu kez Ankara Ulus'tan duyurmaya çalıştı. Ulus Atatürk Heykeli önünde yapılan eylemde mülakat mağduru öğretmenlere destek olmak amacıyla Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen temsilcileri hazır bulundu. Mülakat mağduru öğretmenler adına basın açıklaması metnini okuyan Edebiyat Öğretmeni Fidan Özgüleç "Burada, mülakat sonucu hak kaybına uğramış öğretmenlerin haklı taleplerini dile getirmek ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çağrıda bulunmak üzere toplandık" diyerek başladı. 20 bin öğretmen atamasında, 245 komisyon tarafından yapılan mülakat süreçlerinde yaşanan sistemsel hatalar, iller ve komisyonlar arasındaki bariz puanlama farklılıklarının atanma hakkı olan birçok öğretmen adayını mağdur ettiğini vurgulayan Özgüleç, "Öğretmenlik mesleği gibi kutsal ve stratejik bir alanda, emek veren adayların hakkının teslim edilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bazı çözüm yollarını yetkililerin dikkatine sunuyoruz Ek Yerleştirme yapılmalı ve mülakatta mağduriyet yaşamış öğretmenler bir an önce mesleklerine kavuşturulmalıdır.

TBMM'de görüşülecek Torba Yasaya, mülakat mağduru öğretmenlerin atanma- sı ile ilgili düzenlemelerin eklenmesiyle mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmalıdır" dedi. Özgüleç, yetkililere çağrıda bulunarak sözlerine şu şekilde devam etti: "Buradan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ilgili siyasi temsilcilere ve eğitim camiasına çağrıda bulunuyoruz: Sizlerden talebimiz biz öğretmenlerin sesine kulak vermeniz ve bu mağduriyeti çözecek adımları bir an önce atmanızdır. Herhangi bir yöntem ve modelle bu sorunun çözülmesi için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi bekliyoruz. Ayrıca, süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve diğer eğitim sendikalarına teşekkürü borç biliriz. Eğitim sendikalarından bu önemli süreci kamuoyunda gündemde tutmalarını ve çözüm için daha aktif şekilde sürece katkı sağlamalarım talep ediyoruz. Adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine dayalı bir çözüm için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu sorun bir kez daha ertelenmeden, öğretmen adaylarımız umutlarını kaybetmeden çözüme kavuşturulmalıdır." Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun da mülakat mağduriyetine dikkat çekerek "Mülakat mağduru öğretmen arkadaşlarımızın en başından bugüne kadar yanlarındayız, bundan sonra da yanlarında olacağız" dedi. "Atama puanı olan 20 bin öğretmen atamasının içinde yer alan öğretmen arkadaşlarımızdan mülakat sonucunda yirmi binin dışında kalan öğretmen arkadaşlarımızın bir an önce atamalarının ek yerleştirmeyle yapılması talebimizdir" ifadesini kullanan Dolgun, "Yargı süreci beklenmeden bir an önce mağdur olan 1500 civarındaki arkadaşımızın hakkı teslim edilsin. Biz sonuna kadar maddi ve manevi olarak bu meslektaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.