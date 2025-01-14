Yeniçağ Gazetesi: Ülkenin gerçek gündemi bir operasyonla değiştirildi

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ŞAFAK BASKINIYLA YİNE GÜNDEM DEĞİŞTİ!

Asgari ücretlisi, emeklisi düşük zamlara isyan edip meydanlara çıkarken, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat şafak baskınıyla gözaltına alındı! CHP Lideri Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ortak açıklama yaptı.

AKP iktidarının CHP'li belediyelere yönelik operasyonu dün şafak vakti yine esti. İstanbul’da yüzde 64.12'lik oyla seçilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Edremit'e bağlı Altınoluk'ta gözaltına alındı. Ailesinin Altınoluk'taki evinde 05.00'de gözaltına alınan Akpolat İstanbul’a getirildi. Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 47 kişiden 39'u, "suç Örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Örgütün sözde lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Başsavcılığın, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı öğrenildi.

Bu çerçevede Rıza Akpolat hakkında da 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karştırma' ve 'haksız mal edinme suçlarından gözaltı karan verildiği belirtildi. Akpolat'la birlikte Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı Alican Abacı ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Beltaş çalışanlarının da aralarında bulunduğu 39 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı. Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alındı.

Aynı soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 47 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat kanştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş'ın da gözaltına alındığı bildirildi. Mehmet Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB'de çalıştığını belirterek, "Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında. İçeriğini biz de bilmiyoruz" dedi.