VATANDAŞIN KEMERİNDE SIKACAK DELİK KALMADI!

Yılbaşından bu yana geçen 10 ayda ekonomiye artarak yansıyan olumsuzluklar halkın geçim sıkıntısını dayanılmaz boyutlara ulaştırırken, aile bütçesinden tasarruf tamamen imkansızlaştı.

MUTFAKTA YANGIN VAR

Çarşı, pazardan başlayıp mutfağı saran yangına vatandaşın isyanı yükseliyor. Bir emekli "Yıllarca çalıştık, şimdi pazarda ne alacağımızı düşünüyoruz. Alışveriş yapmaya ekonomik gücümüz yetmiyor" derken, bir diğeri, "sonumuzu iyi görmüyorum" diye konuştu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de "2026 bütçesinden yandaşa 238 milyar lira ayrıldı. Vatandaşa ise hüsran düştü. Vatandaşın dayanacak gücü, sıkacak kemeri kalmadı" sözleriyle, acı tabloyu sıraladı:

1 Ocak 2025 tarihinde; dolar 35 lira 25 kuruşken, bugün 42 lira,

Euro 36 lira 45 kuruşken, bugün 48 lira 75 kuruş

Gram altın 2 bin 960 lirayken, bugün 5 bin 600 lira

Benzin 44 lira 42 kuruşken, bugün 53 lira 14 kuruş

Motorin 45 lira 30 kuruşken, bugün 53 lira 35 kuruş

En ucuz otomobil 1 milyon lirayken, bugün aynı araç 1 buçuk milyon lira

200 lirayla; yılbaşında 5 buçuk dolar alınırken, bugün 4 buçuk dolar alınıyor

Asgari ücret 627 dolar iken; bugün 526 dolar

İcra dairelerine gelen dosya sayısı 10 ayda 8 milyon 229 bine yükseldi

Dış borçlar için yurt dışına 8 ayda yapılan Faiz ödemeleri 16,5 milyar dolar

Yılın ilk dokuz aylık dönemindeki bütçe açığı 1 trilyon 217 milyar lira.

Yap-işlet-devret projelerine 2026 yılında garanti, kira ve hizmet bedeli olarak bütçeden 238 milyar lira ayrıldı.