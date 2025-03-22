Yeniçağ Gazetesi: Yasaklara rağmen eylemler yayılıyor

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YASAKLARA RAĞMEN EYLEMLER YAYILIYOR

Valilikler, gözaltına alınan İmamoğlu'na destek eylemlerinin önünü almak için gösteri ve yürüyüş yasakları getirirken, protestolar büyüyerek tüm şehirleri sardı.

SARAÇHANE'YE AKIN VAR

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla protestolar tüm yurtta dalga dalga yayılırken, ardı ardına yasaklar geliyor. Saraçhane'ye giden yolların bile kapatıldığı İstanbul'dan sonra İzmir, Ankara ve Manisa'da da 5 gün süreyle eylem, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları yasaklandı. Bu yasaklamalara rağmen, başta öğrenciler olmak üzere, vatandaşlar protesto gösterilerini sürdürdü. İstanbul’da binlerce kişi, Saraçhane'ye akın etti. Eylemlerde, "Kurtuluş yok tek başına" sloganları atılırken, "Bugün susarsan yarın sustururlar" dövizleri açıldı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

İstanbul’da üniversite öğrencileri de kampüslerinde ve sokaklarında yaşanan gözaltılara tepki gösterdi. Öğrencilere biber gazı ile müdahale edildi. Ankara'da da benzer görüntüler yaşandı. ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri ses yükselterek, pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Protestolarda zaman zaman gerginlikler yaşandı. Öğrencilerin büyük bölümü emniyet güçlerinin biber gazı, TOMA'lı müdahalesi sırasında etkilendi. Buna rağmen eylemler devam etti.

YURT DIŞINDA PROTESTO

İzmir’de de vatandaşlar sokaklara inerek tepkilerini gösterdi. Protestolar kapsamında, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de seslerini duyurmak için alanlara indi. Öğrenciler, polisin biber gazı ve coplu müdahalesine maruz kaldı. İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da dev yürüyüş yapıldı, Erdoğan'ın memleketi Rize'de de "Demokrasi" ve "Adalet" yazılı tabut taşındı. Kırıkkale'de yüzlerce kişi hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliği Hitabesi'ni okudu. Türkiye'nin diğer şehirlerinde ve Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde de eylemler düzenlendi.

İMAMOĞLU: KREŞ AÇTIĞIM İÇİN HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kreş açtığım için hakkında soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarınızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum" ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN İDDİALARA YALANLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son dönemde çeşitli medya organlarında ve sosyal medyada yayılan iddialar ve suçlamalara karşı 'Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler başlıklı cevap yayınladı. IBB, pandemi dönemindeki konserlerden, para sayma görüntülerinden, kişisel verilerin paylaşılmasına, İmamoğlu'nun mal varlığından İSKİ'nin ödeme süreçlerine kadar birçok konuda ortaya atılan iddialara cevap verdi ve bunların hepsinin yalan olduğu kaydedildi. Ayrıca, bu tür haberleri yayanlarla ilgili de hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Özel görevlendirilmiş, CHP'yi karıştırmak isteyenler gizli soruşturma yürütüyor. CHP'ye yakışmayacak meczuplar bulunularak ifadeler alınıyor. CHP'ye kayyum atayarak pazar günkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimlerine engel olmaya çalışanıların hazırlıklarını gördük" dedi.

Özel şunları söyledi: Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak 15 gün sonrasına, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay karan aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz.