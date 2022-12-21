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Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, her çarşamba saat 23.30’da Beyaz TV’de yayınlanacak Derin Gündem programı ile ekranlara döndü.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:01
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Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, her çarşamba Beyaz TV’de yayınlanacak Derin Gündem programıyla ekranlara döndü

Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
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Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, her çarşamba akşamı saat 23.30’da Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Derin Gündem’ adlı programda Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Duygu Çuhadar’ın sunduğu programın diğer konukları ise Zihni Çakır ve Şebnem Oruç olacak.

Bugün ikinci bölümü yayımlanacak programda haftanın öne çıkan gelişmeleri masaya yatırılacak.

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Fahrettin Özel
21.12.2022 11:33
Nedim Şener,Hulki Cevizoğlu'dan sonra bir fırıldak daha..! Güle güle kullanın.  
 
Orhun
21.12.2022 11:16
Hangi dağda kurt öldü. İ. melih gökteğin kanalında bir yiğit. Bunlarda iktidarın gideceğini anladılar.  
 
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