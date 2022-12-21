Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, her çarşamba akşamı saat 23.30’da Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Derin Gündem’ adlı programda Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Duygu Çuhadar’ın sunduğu programın diğer konukları ise Zihni Çakır ve Şebnem Oruç olacak.

Bugün ikinci bölümü yayımlanacak programda haftanın öne çıkan gelişmeleri masaya yatırılacak.