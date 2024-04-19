Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfa

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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EMEKLİ PERİŞAN: ARTIK ZEKÂTLA GEÇİNİYORUZ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması beklentisini boşa çıkarması, dar gelirlileri böyle isyan ettirdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün yaptığı açıklamada emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması beklentilerini boşa çıkarıp, asgari ücrete ara zammın söz konusu olmadığını açıklaması emeklilerden büyük tepki gördü.

Emekliler, "Bunun cevabını emekliler olarak sandıkta verdik. Bir dahaki sandıkta da tamamen veririz. 10 bin lirayla kendileri geçinsin. Kendi harcamaları biraz kıssalar daha iyi olur. Ellerini vicdanlarına koysunlar, adaletli olsunlar. Zekât bekler hale geldik. Bakalım kim zekat verecek diye. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi onu yaşıyoruz" dedi.

ANKA’nın görüştüğü emeklilerin feryadı şöyle:

Bunlar böyle devam etsin. 10 bin lirayla kendileri geçinsin. Emeklilerin durumu ortada. İnsanlar artık kent lokantalarına gidiyor, ucuz et kuyruklarına giriyor. Kira 15 bin, 20 bin lira. Bir kilo et 700 lira. İnsanlar zor durumda, geçinemiyor.

Oturdukları makam, unutmasınlar ki resul makamıdır. Ama kimse bugüne kadar çıkıp da bunu izah etmedi. Resul makamı nedir? Peygamber efendimizden gelme. Demek istediğim şu ki, adaletli olsunlar. Çıksınlar dışarıya halkın neler çektiğini nelerle uğraştıklarını görsünler. SMA’lı çocuklar var. Sen kalkıyorsun Suriyeli vatandaşlara bakıyorsun. Ben ayrımcılık yapmıyorum. Ama böyle bu şekilde insan ayrımcı oluyor yani. Benim vatandaşım dururken sen kalkıyorsun… Duyarlı olsunlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar ve ölüm olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar.

Birisi beş maaş alır, birisi altı maaş alır. Bizi de süründürürler böyle. Bu parti geldi geleli emekliler mahvoldu. Ben 30 yıldır emekliyim. Maaşım hep asgari ücret üzerindeydi. Daha 2019’a kadar. Şimdi onun altında. Haklarımızı yediler. AKP’ye oy vermedim, hiç de vermem. Çünkü işçiyi, memuru, emekliyi hiç sevmiyor. ANAP bir, bu iki. ANAP da sevmezdi emekliyi, işçiyi bunlar da sevmiyor. Onun için bu partiye oy vermedim.

Vermem de. Mağduruz yani. Önceden tatile gidiyorduk çoluk çocuk. Şimdi Eyüp Sultan Cami'sini ziyarete gidemiyoruz. Mağduruz. Bayramda torunlar geliyor. Önceden bayram harçlığı veriyorduk şimdi veremiyoruz. Daha ne diyeyim yani? Bundan daha kötüsü olur mu? Artık zekat bekliyoruz. Bakalım kim zekat verecek diye. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi onu yaşıyoruz. Bekliyoruz kapıda.

Emeklilerin hali perişan. Geçinemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılı emekliler yılı dedi. Yani resmen bizimle kafa buldu. Bugüne kadar 20 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan yapan emeklilerdir. Bizim yaş grubumuzdur. Ama bizimle resmen böyle kafa buldu. Milletvekilleri de öyle. Peki sonuç ne oldu? Türkiye'nin tamamının her tarafı kırmızı oldu. Bu İmamoğlu'nun başarısı değildir. Bu başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır.

Eğer bugün CHP kazandıysa emin ol bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Neden derseniz bizimle resmen kafa buldu. 2023 yılında başaracaktık. Bu ülke daha çok, daha iyiye gidecekti. Şimdi soruyorum. Memurlara 8 bin lira zam yaparken beş ona yap, üç de bize yapsaydın. Dört dört yapsaydı emin ol bugün böyle olmazdı.

(ANKA)