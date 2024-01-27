Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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‘Emekliler Yılı’nın detayları belli oldu: PARA YOK SOSYAL VAAT VAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Müjde” diyerek ilan ettiği “Emekliler Yılı” programında, sefalet ücretinde mahkûm edilen milyonlarca emekliye “Emekli buluşmaları”, “İndirim projeleri" gibi sosyal vaatler yer alıyor.

İKTİDARIN kontrol altına alamadığı enflasyon nedeniyle her geçen gün pahalılaşan yaşam ve insanca yaşamaya yetmeyen zam oranları emeklileri yoksulluğa mahkûm etti. Türkiye’de aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zam oranı da belirlenmişti.

Sözleşme farkıyla yüzde 49.25 olan memur ile yüzde 37,5 olan işçi emeklisi arasındaki farkı kapatacağını açıklayan hükümet, enflasyon artışı üzerine önce yüzde 5 zam verdi, tepkiler yükselince toplam oranı yüzde 49.25’e çıkardı.

En düşük emekli maaşının Hazine desteğiyle 10 bin TL’ye çıkarılmasının ardından yine açlık sınırının altında maaşa mahkûm edilen milyonlarca emekliye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müjde” diyerek duyurduğu ‘Emekliler Yılı’ programında bolca sosyal vaat bulunuyor.

Anadolu Ajansı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca TBMM’ye sunulan bilgi notundan yaptığı derlemeye göre, “Emekliler Yılı” kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin, refah düzeylerini artırıcı ve sosyal devlet anlayışını hissettirici olumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

2024 yılı boyunca emeklilere yönelik çalışmalar, projeler ve programlar tanıtılarak tek tek hayata geçirilecek ve bu projeler daha sonra da süreklilik arz edecek. Proje kapsamında emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilecek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacak.

Sağlık, eğitim, kültür ve daha birçok alanda emeklilere avantaj sağlayacak yeni hizmetler sunulacak. Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kaliteleri artırılacak. Sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak. Emeklilerin görüş ve taleplerine önem verilerek karar alma süreçlerine dahil edecek projeler gerçekleştirilecek.

Emeklilerin tecrübelerinden faydalanılarak daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilecek. Program kapsamında kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle protokoller yapılacak. Emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak.

Emeklilere sunulacak sosyal aktivite imkanları kişilerin emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir şekilde sürdürmelerine katkı getirecek. Emeklilerin topluma katılma hakkı çerçevesinde “Emekli buluşmaları” gerçekleştirilerek, emekliler arasında sosyal etkileşim ve sosyal bir ağ oluşturulması sağlanacak.

Emekli buluşmalarına çalışma yaşamındaki gençlerin katılımı sağlanarak emeklilerin tecrübe aktarımlarında bulunmasına vesile olunacak. İşe yeni başlayanlar ile mesleki ve teknik alanlarda işbaşı eğitim gören kişilere yönelik emeklilerin danışman olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir emekli havuzu oluşturulacak ve bazı sektörlerde pilot uygulama başlatılacak.

Farklı meslek grubundaki emeklilerin yaşam boyu kariyer anlayışı ile mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri dijital bir platform oluşturulacak. Bu platformdan meslek seçme aşamasında olan ve mesleğe yeni başlayan gençlerin yararlanması, emeklilerin deneyimlerini paylaşmasına imkan verilmesi hedefleniyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılması ve bunların gelecek nesillere aktarılması için öğretmeye yönelik organizasyon ve programlar düzenlenecek. Gençlerin bu zanaatları yaşatabilmeleri için desteklenmesi de sağlanacak.

Haber Merkezi