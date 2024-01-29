Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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EMEKLİ DAHA ÖNCE BÖYLE MUHTAÇ HALE GELMEMİŞTİ

YENİÇAĞ yazan Arslan Bulut, AKP'nin 21 yıllık iktidarı sonunda, asgari ücret altında maaşla yaşamaya mahkûm ederek sefalete sürüklediği emeklileri “yardım alan kişiler” sınıfına soktuğuna dikkat çekti

KİRA VEREMEYEN HUZUREVİ ARIYOR

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'ın kiralarını ödeyemediği için huzurevlerine rekor başvuru yapan emeklilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdığını hatırlatan Arslan Bulut, "Kış, kiralarını ödeyemeyen, geçinemeyen emeklilerin yaşadıkları kentleri terk etmeye hazır olduğunu, farklı illerdeki huzurevlerine bile başvuru yapmak zorunda kaldıklarını duyurdu" dedi.

MAAŞ ARTMADAN SEFALET BİTMEZ

Asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin barınma krizinin ancak maaşlarının acilen artırılmasıyla aşılabileceğini vurgulayan Arslan Bulut köşesinde şunları yazdı: Emekli, neden "kira yardımı" alsın? Yardım kime yapılır? Muhtaç olana değil mi? Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam 22 bin 567 emekliye düzenli olarak çeşitli yardımlarda bulunuyor.

MANSUR YAVAŞ YANLIŞ MI YAPIYOR?

Emeklilerin Başkent kartlarına 1000'er TL'lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yanlış mı yapıyor? Hayır, ama emeklileri yardım alan insan konumuna düşüren AKP iktidarı değil midir? Durum böyle olduğu halde 2024'ün "Emekliler Yılı" olacağını söylemek nedir?

İMAMOĞLU'NA DUA EDİYORLAR

Emekliler 10 bin veya 11 bin lira maaşın, sadece çorba içmeye veya makarna yemeye yeteceğini bilmiyor mu? IBB'nin, biri etli olmak üzere dört çeşit kaliteli yemeği 40 liraya verdiği kent lokantalarına en çok kim gidiyor biliyor musunuz? Bizzat ben tanık oldum; emekliler ve öğrenciler. Çünkü evde yeseler, o fiyata karınlarını doyuramayacaklarını biliyorlar.