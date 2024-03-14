Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Yeniçağ Gazetesi bugün "Emekliye kulak tıkayan siyasiler oy beklemesin" başlığıyla çıktı.

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Emekliye kulak tıkayan siyasiler oy beklemesin

Düşük maaşlarını ve hayat pahalılığını protesto için eylem üzerine eylem düzenleyen emekliler, kendilerini kuru ekmeğe layık görenlere sandıkta oylarıyla çok ağır bedel ödetmeye hazır oldukları uyarısında bulundu.

BUZDOLAPLARIMIZ BOŞ

EMEKLİLER, her gün ülkenin dört bir yanında eylemler düzenleyerek, iktidarın kendilerini açlıkla sınamasını protesto ediyor. Son olarak DİSK Emekli-Sen Samsun Şubesi üyeleri Gazi Müzesi önünde bir araya geldi.

Emekliler adına konuşan Emekli-Sen Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, “Açlık sınırındaki hiçbir ücret, hiçbir maaş ya da aylık, emeklilerin yaşamını idame ettirebilmesinde bir kıstas değildir. Bizim buzdolaplarımız boş. Emeklilerin karınlarını doyurması güçleşti” dedi.

BÖYLE ADALET Mİ OLUR!

“10 bin lirayla geçim mi olur?” diye soran Kutlu, “Şirketler kârlarını katlarken işçilerin payına yoksulluk, saraylar ışıl ışıl parlarken emeklilerin payına sefalet düşüyorsa ne sosyal devletten ne eşitlikten ne de adaletten ne de yaşamdan söz edilebilir. Meclis, emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin lira olarak belirledikten sonra tatile girdi. And olsun ki emeklilere bir kez daha kuru ekmekten ibaret bayram sofrasını layık gören zihniyet, layık olduğu yerde, tarihin çöplüğünde kalacak” dedi.

GIDAYA ERİŞEMİYORUZ

KUTLU şunları söyledi: Her seçim dönemi öncesinde önümüze atılan üç kuruşluk müjdelere ise karnımızın tok olduğu bilinsin diye buradayız. Bir kez daha haykırıyoruz; emeklileri sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkum edenlere oy yok. Gençleri umutsuzluğa, işsizliğe mahkûm edenlere, emeklilerden oy yok. Yaşamak için çalışmak zorunda olmadığımız bir emeklilik istiyoruz. En temel tüketim mallarına dahi ulaşmamızın engellendiği; açlık değil ölüm sınırında bir yaşamı kabul etmiyoruz.

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