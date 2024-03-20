Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Emekliler meydanlara indi: İnsanca yaşamak istiyoruz

Erdoğan'ın zam kapısını kapattığı emekliler 'insanca yaşam' talebiyle tüm Türkiye'de eşzamanlı olarak meydanlara inip, ‘kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz’ diye feryat etti.

YAKLAŞIK 16 milyon emekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşlarına zam kapatması üzerine dün 40 merkezde meydanlara indi. Aldıkları maaşlarla geçinemeyen emekliler en düşük maaşın asgari ücret seviyesine getirilmesini ve yılda 4 ikramiye istedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın Türkiye genelinde yaptığı açıklamalarda, “Siyasal iktidar her zaman olduğu gibi, bizlerin aklı ile dalga geçmeye devam ediyor” denildi.

Erdoğan’ın, ‘10 bin lira emekli maaşının yetersiz olduğunu biliyoruz ama daha fazlasını vermeye kaynak yok’ dediğini hatırlatan emekli sendikaları yetkilileri şöyle konuştu:

“Erdoğan, ekonominin 14 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini söyledi. 16 milyon emeklinin gözünün içine baka baka bunları söylemesi, bizlerin aklı ile dalga geçmek değil de nedir? Gelir dağılımındaki uçurumun giderek aleyhimize derinleştiği koşullarda, ‘2024 yılını emekliler yılı ilan ediyoruz’ demek, aklımızla dalga geçmek değil de nedir? Emeklileri ölüm sınırında yaşamaya mahkûm eden iktidara soruyoruz; büyüdüğünü övünerek söylediğiniz ekonominin kaynakları kimlerin kasasına akıyor?

Kişi başına 13 bin dolar olarak açıkladığınız milli gelirden, ortalama emekli maaşına 4 bin 500 dolar denk geliyor. Emeklinin alması gereken 8.500 dolar kimlerin hesaplarında istifleniyor? Bir avuç sermaye grubuna verdiğiniz teşvikler, sildiğiniz prim ve vergiler, tahsilinden vazgeçtiğiniz kaynaklar, emeklilerden ve emekçilerden esirgedikleriniz değil mi? Bize yaşattıklarınızın kaynak sorunu olmadığını iyi biliyoruz. Ömrünün en verimli bölümünü bu ülkenin kalkınması için harcamış olan bizleri, aşağılayan ve aklımızla dalga gecen bu tutumunuzu şiddetle protesto ediyoruz.”

Sermayenin çıkarları doğrultusunda yapılan yasal düzenlemelerle ellerinden alınan hakları geri isteyen sendika temsilcileri, şunları söyledi:

“Çağ atlattık diye övündüğünüz ama insanı değil rantı önceleyen sağlık sisteminde, sürekli artırdığınız tedavi hizmetleri ve ilaç bedellerine katılım paylarının derhal iptal edilmesini istiyoruz. Eğitimdeki ticarileşmeye ve vasat altı uygulamaya derhal son verilerek, ivedilikle tekrar demokratik bilimsel ve laik eğitime dönülmesini istiyoruz.

En düşük emekli maaşının, göreve yeni başlayan devlet memuru maaşına eşitlenmesini istiyoruz. Dul, yetim, malullük ve yaşlılık maaşlarının, günün koşullarında insanca yaşanabilecek düzeye, ivedilikle yükseltilmesini istiyoruz. Bize müjde diye sunduğunuz harçlığı değil; yılda dört defa, insanca yaşatacak düzeye yükselterek yeniden düzenlenmiş maaş tutarda ikramiye istiyoruz.

Kaynak yok gerekçesine asla sığınmayın; ortalama her iki yılda bir çıkarttığınız vergi affı ile sermayeye bağışladığınız vergi ve primlerin yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesini istiyoruz. Varlık Barışı ve Kur Korumalı Mevduat gibi ne idüğü belirsiz düzenlemelerle, hazineden, bir avuç doymak bilmez zenginin kasasına transfer ettiğiniz kaynakları geri almanızı istiyoruz.

Kamudaki israf ve saltanattan vazgeçerek, hovardaca harcadığınız, bizim de alın terimiz ve emeğimizle oluşan kamu kaynakları dağıtılırken adil olunmasını ve payımıza düşenin verilmesini istiyoruz.”

Haber Merkezi