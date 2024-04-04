Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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YSK’YA ‘VAN KARARINI İPTAL ET' BAŞVURUSU!

Van’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın DEM Partili Zeydan’dan alınıp fark attığı AKP’li rakibine verilmesine öfke büyüyor. PKK yandaşları bunu fırsat bilip ortalığı yaktı geçti. DEM Parti, kararın iptali için YSK’ya başvurdu. CHP heyeti de dün bölgeye gitti. Siyasiler “Belediye Başkanı seçilen kişinin seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz?” tepkisini gösterdi.

VAN İl Seçim Kurulu’nun Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın adaylığını iptal ederek, mazbatayı AKP adayı Abdulahat Arvas’a vermesine tepkiler artarak sürüyor.

Van’da oyların yüzde 55.51’ini alan Zeydan’ın yerine başkanlık yüzde 27.15 oy alan Arvas’a verilmişti. YSK’nın seçilmesinde sakınca bulmadığı Zeydan’ın adaylığına Adalet Bakanlığı’nın itiraz ettiği ve Van Seçim Kurulu’nun da bakanlığın talebi doğrultusunda DEM Partili ismin adaylığını düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

DEM Parti, dün bugün Van İl Seçim Kurulu’nun verdiği kararın iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Bu arada Van esnafı kepenk açmayarak protestolara destek verirken dün gerçekleşen yürüyüşe polis, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Eylemlerin ardından Van Valiliği kentte genelinde gösteri yürüyüşü ve toplantıları 15 gün süreyle yasakladı.

Bölgeye giden CHP ve TİP heyeti DEM Parti yönetimi ile görüştü. CHP heyetinin bulunduğu KESK Van şubesi önünde toplananlara polis 15 günlük eylem yasağını gerekçe göstererek müdahale etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğullları ve Tuncer Bakırhan, CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aralarında Leyla Zana, Cengiz Çandar ve Sırrı Sakık gibi isimlerin olduğu birçok yeni ve eski siyasetçi, Emeğin Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile çok sayıda Vanlı Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen büyük protesto yürüyüşüne katıldı.

Şırnak’ta da DEM Parti’nin seçim sonuçlarına yapacağı itirazlar öncesi İl Seçim Kurulu’na gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüşe, parti yöneticileri ve milletvekillerinin dışında izin verilmedi.

Uyarılara rağmen belirlenen kişilerin dışında yürümek isteyen kalabalığa polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı. 9 kişi serbest bırakılırken 1 kişi tutuklandı. Şırnak Valiliği Cudi Dağı bölgesinin, 4 Nisan’dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Van’a giden siyasi parti temsilcileriyle birlikte toplanan kalabalığa seslendi. Tuncer Bakırhan, "Bu haksız anlayışa itiraz edeceğiz. Siz Abdullah Zeydan'a kendi elinizle onay verdiniz. Van'da yaşayan insanların gözü kulağı vereceğiniz adil karardadır.

Umuyorum ki bu halkın iradesini yok saymayacaksınız. AKP'nin adayına sesleniyorum; inançlıysan, bu toprakların insanıysan bu oyuna gelme. Yoksa Van sokaklarında gezerken başını öne eğmek zorunda kalırsın" dedi.

Eş Başkan Tülay Hatimoğulları ise, "Buradan YSK'ya sesleniyoruz: İl Seçim Kurulu 1 şerhle bu kararı almış durumda. Ama bizler de bu sabah itiraz ettik. Bu itiraz kabul edilene ve Abdullah Zeydan'a mazbatası verilene dek, sizlerle bu demokratik mücadelemiz en güçlü şekilde devam edecek. Bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanana kadar bizler Van'da olacağız" diye konuştu.