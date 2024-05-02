Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Polislerle eylemcilerin Bozdoğan muharebesi!

Polis, Taksim’e çıkışı engellemek için 1600 yıllık Bozdoğan Kemeri’nin önüne etten duvar ördü. Taksim’e çıkmak için ısrar eden işçilerle, polisler arasında arbede çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Polis gaz bombası ve plastik mermi kullandı.

İSTANBUL’da 1 Mayıs’ta gözler Saraçhane’ye çevrildi. Sendikalar, Saraçhane’de toplanıp Unkapanı Köprüsü’nden yürüyerek Taksim Meydanı’na çıkmak istedi. Çevik Kuvvet, yürüyüşü engellemek için Saraçhane’deki Doğu Roma döneminden kalma 1600 yıllık Bozdoğan Kemeri’nin önüne etten duvar ördü.

Polislerin arkasına da TOMA’lar yerleştirildi. Tarihi su kemerinin üstünde de uzun namlulu Özel Tim polisleri görevlendirildi. CHP’nin ve sendikaların görüşmesinden Taksim’e yürüyüşe izin çıkmadı.

Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları “Anayasa Mahkemesi kararı var. Yürüyüş engellenemez” diyerek harekete geçti. Bunun üzerine polisten önce biber gazlı müdahale geldi, ardından plastik mermi sıkıldı. Merminin isabet ettiği bazı vatandaşlar ve gazeteciler yaralandı.

Bazı göstericiler yerlerinden söktükleri kaldırım taşlarını yere vurup parçalara ayırarak polise atarken, bazıları da ellerindeki pet şişeleri polise fırlattı. Atılan taşlardan biri alanda görevli olan bir emniyet müdürünün yüzüne isabet etti.

Bu sırada gruptakilerden bazıları ise polise taş atan göstericilere tepki göstererek, taş atılmaması yönünde çağrı yaptı. Ellerindeki bayrak sopalarıyla da polise saldıran göstericiler, polisin biber gazıyla yaptığı müdahale üzerine geri çekildi.

Kemerin önünde bulunan polisler alanın boşaltılması uyarısında bulunduktan sonra eylemcilerin beklediği yere doğru yürüyerek barikat alanını genişletti. Polis, grubun dağılması yönünde sık sık anonslarla uyarı yaparken, uyarıları dikkate almayan bazı göstericiler sloganlar eşliğinde bekleyişlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, barikatı aşarak tekrar yürümek isteyen göstericileri aralıklarla müdahale ederek engelledi. Polis ekipleri, barikat alanını genişletip kademeli olarak grupları Saraçhane Meydanı’na kadar uzaklaştırdı. Atatürk Bulvarı’nda, bazı göstericilerin polise tekrar taş atması üzerine ekipler anonslarla “Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Derhal dağılın.” uyarısında bulundu.

Polis barikatının önündeki engelleme ve müdahalelerin ardından DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB’nin oluşturduğu tertip komitesi DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun bir açıklama yapması ve ardından etkinliğin sonlandırılması kararı aldı.

Barikatı aşmaya dönük çabalar aralıklarla devam ederken tarihi Bozdoğan Kemerleri’nde TOMA’larla bariyer aşama aşama Saraçhane’ye doğru genişletildi, 1 Mayıs katılımcıları Aksaray’a kadar uzaklaştırıldı. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı’na ilerlemeye çalışan 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çağatan AKYOL /ANKA