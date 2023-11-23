Yeniçağ Günboyu ve Kamu Son’da büyük yazar yarışması. Başvurular başladı

Siyasi, aktüel, spor, teknoloji, magazin dallarında özgün yazılar yazacak yazar yarışması düzenliyoruz.
Yazılarınızı özgeçmişlerinizle birlikte gönderebilirsiniz.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.
Yarışmanın konusu serbesttir.
Yarışmanın dili Türkçedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Gelen yazılar seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
SEÇİCİ KURUL JÜRİ HEYETİ
Yeniçağ Dijital Medya Grup Başkanı Orhan Can
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu
Yeniçağ Gazetesi Yayın Danışmanı Arslan Bulut
Yeniçağ Gazetesi Spor Müdürü Gürel Yurttaş
Yeniçağ ekonomi yazarı Remzi Özdemir
Yazılarınızı mail adresimize özgeçmişinizle birlikte yollayabilirsiniz.
yarisma@yenicaggazetesi.com.tr