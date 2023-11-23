Yeniçağ Günboyu ve Kamu Son’da büyük yazar yarışması. Başvurular başladı

Yeniçağ, Günboyu ve Kamu Son Haber için yazar yarışması başlıyor. Yarışmaya herkes katılabilir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeniçağ Günboyu ve Kamu Son’da büyük yazar yarışması. Başvurular başladı

Siyasi, aktüel, spor, teknoloji, magazin dallarında özgün yazılar yazacak yazar yarışması düzenliyoruz.

Yazılarınızı özgeçmişlerinizle birlikte gönderebilirsiniz.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.

Yarışmanın konusu serbesttir.

Yarışmanın dili Türkçedir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Gelen yazılar seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

SEÇİCİ KURUL JÜRİ HEYETİ

Yeniçağ Dijital Medya Grup Başkanı Orhan Can

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu

Yeniçağ Gazetesi Yayın Danışmanı Arslan Bulut

Yeniçağ Gazetesi Spor Müdürü Gürel Yurttaş

Yeniçağ ekonomi yazarı Remzi Özdemir

Yazılarınızı mail adresimize özgeçmişinizle birlikte yollayabilirsiniz.

yarisma@yenicaggazetesi.com.tr

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