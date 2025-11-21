Aziz İhsan Aktaş davası sanığı ve Rıza Akpolat’ın şirketinin müdürü olan Taner Çukadar sosyal medya hesabından Sedat Peker’le görüntülü yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Bunun Yeniçağ’da haber olmasından sonra, yeni gibi gösterilen bu görüşmenin 2 yıl önce gerçekleştiği ortaya çıktı.



Yeniçağ’ın haberi sonrası Taner Çukadar sosyal medya hesabından Sedat Peker’den özür diledi. Çukadar “Sayın Reis Sedat Peker’le ilgili paylaşımda kullandığım fotoğraf 2 sene önce çekildi. Hayatımda Sedat Peker’le bir kez görüştüm. Bu fotoğrafı da o görüşmede çektim. Bazı basın organları fotoğraf yeni çekilmiş gibi haber yapmaktalar. Sayın Reis Sedat Peker’i kızdırdığım için özür dilerim” dedi.







PEKER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın da haberimiz sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ersan Barkın "Bugün bazı yayın organlarında, İBB dosyasında etkin pişmanlıktan yararlandığı ifade edilen Taner Çuhadar isimli kişinin, tahliye edildikten sonra Sayın Sedat Peker ile görüştüğüne dair haberler yapıldı. Haberlerde adı geçen kişi kendisi de bu konuda paylaşım yapmış.

Paylaşımı doğru. Paylaşılan ekran görüntüsündeki ayrıntılara bakılırsa, görüşmenin en erken ihtimalle iki yıl önce yapılmış olması gerekir. Tahliye ardından yapılmadığı için, İBB dosyasıyla, dosyada yargılanan kişilerle ya da görüşen kişinin Savcılık ifadeleriyle ilgisinin kurulması olanaklı değil" dedi.