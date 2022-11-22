Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasına gizli tanık eklenmesine Selcan Taşçı'dan manidar yorum

Türkiye seçime doğru giderken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan ve bir türlü tamamlanmayan 'FETÖ' soruşturması gizli tanık ifadelerinin sokulduğu öğrenildi. Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmalarda soruşturma hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Taşçı, "Madem Meral Akşener aleyhinde "gizli tanık" vardı; Cumhurbaşkanı neden ittifaka çağırdı?" diye sordu.

Taşçı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zaman ayarlı "gizli" tanık; iktidara "kendi adayını seçme" alanı açma tesirli.

Madem Meral Akşener aleyhinde "gizli tanık" vardı; Cumhurbaşkanı neden ittifaka çağırdı?Haberi yok muydu? Haberi varsa niye çağırdı?Yoksa, Akşener hakkındaki FETÖ dosyasının kapağının hep de "Cumhuriyet İttifakı'na karşı" hamlelerinden sonra aralanması tesadüf mü?Ne garip tesadüf

Her şey bir yana... Neredeyse, FETÖ elebaşıyla fotoğraf çektirmemiş bakanı bulunmayan bir iktidarın, siyasi rakiplerini "FETÖ" sopasıyla hizaya sokmaya çalışmasının kamuoyu nezdinde SAHİDEN bir karşılığı var mıdır?

Bir milletin "açık tanıklığı"na rağmen hiçbir hukuki ve siyasi bedel ödemeyenlerin "gizli tanıklar" üzerinden hesap sormaya kalkışmasının trajikomikliği",