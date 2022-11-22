22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasına gizli tanık eklenmesine Selcan Taşçı'dan manidar yorum

Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasına gizli tanık eklenmesine Selcan Taşçı'dan manidar yorum

Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik 6 yıl önce başlatılan “FETÖ” soruşturmasına gizli tanık ifadelerinin sokulması hakkında, "Zaman ayarlı "gizli" tanık; iktidara "kendi adayını seçme" alanı açma tesirli. Madem Meral Akşener aleyhinde "gizli tanık" vardı; Cumhurbaşkanı neden ittifaka çağırdı?" dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:08
Takip Et

Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı'dan Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasına gizli tanık eklenmesine manidar yorum

Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasına gizli tanık eklenmesine Selcan Taşçı'dan manidar yorum
+
Aa
-

Türkiye seçime doğru giderken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan ve bir türlü tamamlanmayan 'FETÖ' soruşturması gizli tanık ifadelerinin sokulduğu öğrenildi. Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmalarda soruşturma hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Taşçı, "Madem Meral Akşener aleyhinde "gizli tanık" vardı; Cumhurbaşkanı neden ittifaka çağırdı?" diye sordu.

Taşçı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zaman ayarlı "gizli" tanık; iktidara "kendi adayını seçme" alanı açma tesirli.

Madem Meral Akşener aleyhinde "gizli tanık" vardı; Cumhurbaşkanı neden ittifaka çağırdı?Haberi yok muydu? Haberi varsa niye çağırdı?Yoksa, Akşener hakkındaki FETÖ dosyasının kapağının hep de "Cumhuriyet İttifakı'na karşı" hamlelerinden sonra aralanması tesadüf mü?Ne garip tesadüf

Her şey bir yana... Neredeyse, FETÖ elebaşıyla fotoğraf çektirmemiş bakanı bulunmayan bir iktidarın, siyasi rakiplerini "FETÖ" sopasıyla hizaya sokmaya çalışmasının kamuoyu nezdinde SAHİDEN bir karşılığı var mıdır?

Bir milletin "açık tanıklığı"na rağmen hiçbir hukuki ve siyasi bedel ödemeyenlerin "gizli tanıklar" üzerinden hesap sormaya kalkışmasının trajikomikliği",

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
3
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
4
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
5
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
6
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.