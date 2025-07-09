YENİÇAĞ’DAN 10. MANŞETİNİ 10 GÜN KARARTMA KARARI!

Yıllardır fikri hür, vicdanı hür bir yayıncılığı ilke edinip milletin haber alma hürriyetini öncelik sayan YENİÇAĞ, doğrudan “basın özgürlüğü”nü hedef alan bu girişime seyirci kalamaz. SÖZCÜ TV’ye uygulanacak 10 günlük ekran karartma cezası süresince YENİÇAĞ da 10. manşetini 10 gün boyunca karartarak mesleki bir dayanışma sergileyecek. Demokratik bir ülkede halkın haber alma hakkının hiçbir şekilde engellenemeyeceği gerçeğine bir kez daha dikkat çekerken, basını susturmayı amaçlayan demokrasi dışı girişimlerin son bulmasını dileriz.

KARAR 27 MART’TA ALINMIŞTI

RTÜK, SÖZCÜ TV'ye CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestoları yayınlanması sonrası “halkı kin ve düşmanlığı teşvik ettiği” iddiasıyla 27 Mart'ta 10 günlük ekran karartma cezası vermişti. Karar doğrultusunda 1 Haziran’dan itibaren kanalın 10 gün karartılacağını duyurmuştu, ancak SÖZCÜ TV yöneticilerinin itirazı üzerine Ankara 25. İdare Mahkemesi 30 Mayıs’ta yürütmeyi durdurma kararı almıştı. RTÜK’ün 'Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz' programında; katılımcı Prof. Dr. Tolga Yarman’ın İran’a yönelik İsrail-ABD saldırısıyla ilgili sözleri üzerine Halk TV’ye 10 gün yayın durdurma kararı verdiği 3 Temmuz günü ise Ankara 7. İdare Mahkemesi SÖZCÜ TV’nin karartılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Her iki kanalından 8 Temmuz gece yarısı karartılması beklenirken Ankara 21. İdare Mahkemesi, pazartesi günü RTÜK’ün Halk TV’ye 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gerekçesiyle verdiği 10 gün yayın durdurma cezasının yürütmesini durdurmuştu. RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları isteyen mahkeme bunun için 30 gün süre vermişti. Ancak RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Bu itiraz yerinde bulunursa Halk TV 10 gün kapanabilir.

“Demokrasiye darbe” olarak nitelendirilen “karatma” kararı büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, siyasi partiler, “Basın özgürlüğü demokrasilerin temelidir. Farklı sesler, eleştiri ve çoğulculuk olmadan bir ülke ilerleyemez. Bu yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Demokrasi yaralanmamalı" açıklamaları yapmıştı.

Bu arada raporlara göre RTÜK'ün en çok ceza kestiği kanallar NOW TV, Halk TV, SÖZCÜ TV ve TELE 1. Bu kanallar iktidara muhalif yayınlarıyla tanınıyor. RTÜK'ün 2024 yılında aldığı 57 ceza kararının 30'unun bu kanallara verildiği biliniyor. Diğer yandan geçen sene RTÜK'ün ceza tutarı 223,2 milyon TL’ye ulaştı.