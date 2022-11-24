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Yeniden değerleme oranı belirlendi

Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 04:22
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Yeniden değerleme oranı belirlendi

Yeniden değerleme oranı belirlendi
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Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla, 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı, yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği de Resm, Gazete'de yayımlandı.

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