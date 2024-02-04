Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı

Kaynak: Gazete Duvar - Duvar Arkası
Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı
Dün Ankara'da konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde AKP ile ittifak kurmayacağını belirterek Ankara, İzmir ve İstanbul'da kendi adayını çıkaracağını açıklamıştı. Erbakan'ın hangi 3 büyükşehri istediği ortaya çıktı.

AKP ile ittifak yapıp yapmayacağı merak edilen Yeniden Refah Partisi son kararını açıkladı.

KP ile ittifakı reddeden Fatih Erbakan’ın sürpriz yapacağı iller de kulislerde sızmaya başladı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler seçim politikalarını netleştiriyor.

Yeniden Refah Partisi (YRP) de yerel seçim kararını dün açıkladı. Partinin Genel Başkanı AKP'ye ateş püskürerek verilen vaadlerin yerine getirilmediğini, Teşkilatların yüzde 95’inin ittifak istemediğini belirtti.

Erbakan, Erbakan "AKP ile 14 Mayıs seçiminden önce yaptığımız mutabakat metninin tam tersi icraatlar gerçekleştirildi. İktidar Gazze konusunda gereken adımları atmadı" ifadelerini kullanırken, "Cumhur İttifakı içinde yer almalarının asıl sebebinin ülkenin selameti olduğunu ve mutabakat metnini ortaya koyarak temel prensiplerinden ödün vermeden Cumhur ittifakı içinde yer aldıklarını" belirtti.

Seçim kararı netleşen Erbakan, yerel seçimlere İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarıyla gireceğini duyurdu.

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"ÖZEL OLARAK BU ÜÇ İLİ TAKİP EDİN" İSTEĞİ

Gazete Duvar’ın Duvar Arkası’nda yer alan habere göre: İstanbul’daki oy oranı yüzde 7 olan Yeniden Refah Partisi’nin yöneticileri seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdığını belirten parti yöneticileri Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Şanlıurfa’yı iller arasında ise Elazığ, Bingöl ve Yozgat’ın özel olarak takip edilmesini istediği belirtildi.

Yöneticiler, oy oranları ile seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdığını ifade edildi.

Yeniden Refah Partisi’nin AKP ile ittifaka karşı aldığı kararın İstanbul yarışına nasıl etki edeceği ise merak konusu oldu.

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