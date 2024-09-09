Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Narin çıkışı: İdam geri gelmeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aydın'daki ziyaretleri sırasında, Türkiye gündemini sarsan 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümüne değinerek, idam cezasının yeniden tartışılması gerektiğini belirtti.

21 Ağustos’ta kaybolan ve cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan küçük Narin’in kaybının millet olarak derin bir acıya neden olduğunu ifade eden Erbakan, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli adımların atılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. "Bu sadece bir değil, iki değil, artık bu tür olaylarla neredeyse her ay karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor" diyen Erbakan, idam cezasının caydırıcılık açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Meclis'teki partilerin desteği ile idam cezasının geri getirilmesinin önemini belirtti.

Aydın’da, babası merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ruhuna düzenlenen hayır yemeğine katılan Erbakan, ziyaretin ardından ülke gündemine dair diğer konulara da değindi.

Parti içinde yaşanan ayrılıklar ve bazı belediye başkanlarının istifası üzerine konuşan Erbakan, "Milli Görüş bir çınardır, dallarının budanması çınarın daha da güçlenmesine neden olur" diyerek parti içinde yaşanan ayrılıkların büyümeyi engellemeyeceğini, aksine partinin güçlenerek yoluna devam ettiğini vurguladı.

Partinin üye kayıtlarının her geçen gün arttığını ve 560 bine ulaştığını belirten Erbakan, bu sayının ekim ayına kadar 600 bine, yeni yılın başında ise 1 milyona ulaşacağını dile getirdi. Partinin Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu ifade eden Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin iki koldan çalışmalarına devam ettiğini; bir yandan teşkilat faaliyetleri ve üye kayıtlarıyla, diğer yandan da belediyelerdeki hizmetlerle halkın gönlündeki yerini sağlamlaştırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili planlarına da değinen Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kendi adayıyla seçimlere girmeyi hedeflediğini açıkladı.

Belediye meclis üyeliği seçimlerinde yüzde 7 oy oranına ulaştıklarını belirten Erbakan, üye sayılarının 1 milyona ulaşmasıyla bu oranın daha da artacağını ve yüzde 10’un üzerine çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.

Baraj sorunu yaşamadıklarını vurgulayan Erbakan, iktidara yürüme iradesiyle hareket ettiklerini ve seçimlerde bağımsız olarak, kendi adaylarıyla mücadele edeceklerini belirtti.