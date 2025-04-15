Yeniden Refah Partili Bekin'den zirai don mağduru çiftçiler için soru önergesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, son günlerde yaşanan zirai don olayıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Bekin, "Zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü bir destek programı (Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçları faizsiz ertelenmesi, yeni kredi açılması gibi) uygulanacak mı" diye sordu.

Doğan Bekin, Türkiye genelinde etkili olan zirai don olayına ilişkin TBMM'ye soru önergesi sundu. Bekin, şubat, mart ve nisan aylarında üç kez yaşanan don olaylarının tarım ürünlerine büyük zarar verdiğini belirtti.

Özellikle Adana, Mersin, Hatay, Ege Bölgesi ve İç Anadolu’da ciddi hasar meydana geldiğini ifade eden Bekin, “Sadece Karaman’da 16 milyon elma ağacının etkilendiği bildirilmektedir” dedi. Nisan ayındaki don olayından başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması, limon, şeker pancarı ve patates gibi birçok ürünün zarar gördüğünü vurguladı. Bekin, önergesinde şunları kaydetti:

"Yaşanan zirai don felaketi nedeniyle çiftçilerimizin oldukça zor durumda oldukları ve ilerleyen süreçte bu durumun ağırlaşarak devam edeceği çok açıktır. Birçok üründe üretimin ciddi oranda azalacağı ve azalan üretimin iç piyasada fiyat artışlarını gündeme getirecektir. Birçok üründe yaşanacak fiyat artışlarına bağlı olarak gıda enflasyonunun daha da yükselmesine sebep olacaktır. Bu nedenle sadece çiftçi, üretici değil tüketici de zirai don felaketinin zararlarından etkilenirken tarım ürünlerini hammadde olarak kullanan sanayici, ticaretini yapan tüccar, esnaf, tarım sektöründe çalışan işçi kısacası ürünle ilgili her kesim zarar görecektir. Tüketici yüksek fiyat nedeniyle zaten sebze ve meyve almakta zorlanırken bu felaketin yaratacağı fiyat artışı tüketimde de düşüşe neden olacaktır."

"Çiftçilerimize yönelik "doğal afet" ilan edilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?"

Bekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

"Zirai don nedeniyle toplamda ne kadar ürün zarar görmüştür? Zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılmış mıdır? Zirai don nedeniyle yaşanacak fiyat artışının tüketimde de düşüşe sebep olmaması için fiyatların kontrol altına alınmasına yönelik Bakanlığınızca gerekli tedbirler alınmış mıdır? Bölgesel veya ülke bazında zirai dondan kaynaklı çiftçilerimize yönelik "doğal afet" ilan edilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?

Zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü bir destek programı (Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçları faizsiz ertelenmesi, yeni kredi açılması gibi) uygulanacak mı? Zirai don riskinin fazla olduğu yerlerde don riskini azaltıcı önlemler Bakanlığınızca yürütülmekte midir?6-Zirai dondan üreticilerimizin bir daha etkilenmemesi için Bakanlığınızın ortaya koyduğu önleyici bir eylem planı var mıdır?"

"Türkiye’de son 3 yılda akran zorbalığına maruz kalan çocuk sayısı kaçtır?"

Öte yandan Doğan Bekin, son günlerde artan akran zorbalığının önlenmesine yönelik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı soru önergesi sundu. Bekin, "Türkiye’de son 3 yılda akran zorbalığına maruz kalan çocuk sayısı kaçtır? Türkiye’de akran zorbalığına maruz kalan çocukların ilkokul, orta ve lise düzeyinde Bakanlığınızca sayısı belli midir? Okullarda akran zorbalığına maruz çocuklara yönelik ne gibi psikolojik destekler verilmekte midir? Akran zorbalığının önlenmesine yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü bir çalışma var mıdır? Okullarda akran zorbalığına karşı disiplin süreci nasıl işletilmektedir? Bakanlığınız yaşanan zorbalığın takibini nasıl yürütmektedir? Okullarda yaşanan akran zorbalığına karşı Bakanlığınızca öğretmenlere, ailelere yönelik bir bilinçlendirme çalışması yapılıyor mu?" sorularını yöneltti.