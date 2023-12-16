Yeniden Refah Partili vekiller Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partili vekiller Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partili (YRP) milletvekillerini misafir etti.

YRP Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun ofisine konuk oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi'nden görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, önceki gün, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde nezaket ziyareti gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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