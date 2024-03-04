Yeniden Refah Partisi AKP'ye gövde gösterisi yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Refah Partisi AKP'ye gövde gösterisi yaptı
AKP’den Yeniden Refah Partisi’ne geçerek Siverek Belediye Başkan adayı olan Hasan İzol gövde gösterisi yaptı. İzol’un seçim bürosu açılışına binlerce kişi katıldı.

AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin Siverek Belediye Başkan Adayı olan Hasan İzol'un merkez seçim ofisinin açılışına binlerce kişi katıldı. Adeta miting alanına dönüşen büro açılış törenine ilgi büyüktü.

Sabahın ilk ışıklarıyla Siverek ilçesine giden Yeniden refah partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar’ı Siverek’te binlerce kişi karşıladı.

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Yeniden Refah Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol’un merkez seçim irtibat bürosu açılışına katılan Gülpınar’ı Siverek coşkuyla karşıladı. Büro açılışının devasa bir mitinge dönüştüğü alanda binlerce kişi Gülpınar ve İzol’un halka seslenişini pür dikkat dinledi.

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Seçim İrtibat Büro açılışında Siverek’in ayağına gelen fırsatı kaçırmayacağını ifade eden Gülpınar, “Siverek insanı zeki, ferasetli ve basiretlidir. 31 Mart günü sandığa gittiğinde de bu feraset, basiret ve zekasını gösterecektir” açıklamasında bulundu.

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Gülpınar, seçim irtibat büro açılışının ardından kültür merkezinde Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol’un Proje Tanıtım toplantısına katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği Proje Tanıtım toplantısında Hasan İzol’un Projelerini dinleyen Gülpınar; projelerin sürdürülebilirlik açısından Siverek’e yakışır projeler olduğunu ve Siverek’in gelişimi ve dönüşümüne fayda sağlayacağını belirtti.

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