İktidara vururken babasını aratmadı

Milli Görüş'ün efsane lideri merhum Necmettin Erbakan'ın unutulmaz muhalefet tarzını, oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başarıyla yaşatıyor. Fatih Erbakan partisinin Elazığ kongresinde AKP iktidarını yerden yere vururken sıraladığı örneklerle ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini gözler önüne serdi:



* Merkez Bankası'nın kasası tam takır, döviz rezervi eksi 60 milyar doları bulmuş. Cebinde 1 doları olan insan Merkez Bankası'ndan daha zengin.



* Türkiye'nin toplam dış borcu AK Parti iktidara geldiğinde 132 milyar dolar iken bugün itibariyle 444 milyar dolara geldi.



* Halkın yüzde 45'i aç. Aç kalmıyor diyorsunuz. Aç kalmıyor da sadaka var, sosyal yardım var, gıda yardımı var, akrabası var, annesi babası yardım ediyor.



* Çalışanlar daha asgari ücreti almadan, alacağı ücret zaten açık sınırın altına düştü. 8 milyona yakın asgari ücretli ailesiyle çoluğuyla çocuğuyla birlikte açlık sınırın altında yaşayacak.



* Üç çocuklu 5 kişilik bir ailenin hayatını sürdürmesi için gereken para ayda 35 bin lirayı buluyor. Bırakınız 3 tane çocuk sahibi olmayı, gençlerin evlenmesi bile imkansız.



* Peynirin fiyatı bu zamanlar etin fiyatını geçmiş. Peynir alamayan, süt alamayan, tereyağı yiyemeyen, kuruyemiş, fındık, fıstık, badem alamayan bir ülke haline geldik.



* Emekliler, maaşıyla ancak pazarlarda çürük meyve sebze toplayabiliyor. Bingöl'de, Hakkari'de, Şırnak'ta değil, ekonomik olarak gelişmiş bir büyükşehrimiz Kayseri'nin ortasında...



* 10 milyonluk işsizler ordusu Yunanistan nüfusunu geçmiş. Yunanistan'ın bütün nüfusu kadar bizim işsizimiz var. Bir buçuk milyon üniversiteli, diplomalı işsiz.



* İşsizliğe ek olarak 2022'nin 8 ayında 60 bin esnaf dükkanını kapattı. Ayda ortalama 7 bin 500 esnaf yapıyor. Yıllık 100 bin esnaf yapar.



* 2023'te çiftçiye tarıma hayvancılığa verilecek destek 54 milyar lira, faize verecek olan para 565 milyar lira. Milyonlarca çiftçiye, köylüye verecekleri desteğin 10 mislini sadece faize ödüyorlar.





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