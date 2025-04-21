Yeniden Refah Partisi'nde istifa edenlerin sayısı artıyor

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İl Başkanı Bülent Er; Kırşehir Teşkilatı'nda istifa sayısının 118'e ulaştığını söyledi.

İstifa eden ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Er; Kırşehir teşkilatında yaşanan ve halen devam eden istifaların görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

"BEYHUDE HABERDEN İBARET AÇIKLAMASI DOĞRU DEĞİL"

İlçe teşkilatlarıyla istifa sayısının büyüdüğünü aktaran Er, "Teşkilat Başkanı Nureddin Gül'ün istifaların beyhude bir haberden ibaret olduğu açıklaması doğru değildir. Kırşehir teşkilatında istifa sayımız 118'e ulaştı. Hepsinin de resmi evrakları elimizde" dedi.

Yaşanan istifalara; Bülent Er'in il başkanları toplantısına katılamaması gerekçe gösterilmişti.

MERKEZ İLE YAŞANAN SORUNLAR ETKİLİ OLDU

İstifaların gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, parti teşkilatları Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ile yaşanan sorunlar olarak aktardı.

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