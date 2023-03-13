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Yeniden Refah Partisi ittifaka katılmak için kadına şiddetin önlenmesi kanununun kaldırılmasını talep etti. Aile Bakanı kapıyı kapattı

Cumhur İttifakı’na katılmak için AKP ile görüşen Yeniden Refah Partisi’nden skandal bir talep geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal kadına şiddetin önlenmesi için çıkarılan kanunun kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık skandal talebe kapıyı kapattı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:04
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Yeniden Refah Partisi'nin skandal talebine Aile Bakanı kapıyı kapattı

Yeniden Refah Partisi ittifaka katılmak için kadına şiddetin önlenmesi kanununun kaldırılmasını talep etti. Aile Bakanı kapıyı kapattı
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AKP'nin Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) karşılanmasını istediği şartlar arasında 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi dikkat çekti.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk'te Kübra Par’ın sunduğu “Açık ve Net” programına konuk oldu. Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmelerde katılım için 30 madde ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Aydal, 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebinin yer aldığı listeyi AKP'ye ilettiklerini ve kendilerine 'hiçbir problem yok' yanıtı verildiğini söyledi.

“AKP BUNA 'TAMAM' DEMİŞ OLAMAZ”

Aydal'ın açıklamasını şaşkınlıkla karşılayan moderatör Par, "Bunun kaldırılmasını talep ettiğiniz için sizi eleştiriyorum, AKP bu maddeye de "tamam" demiş olamaz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Aydal ise "Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi, bu iletilme esnasında da bütün bu maddeler tek tek okundu ve karşı taraftan 'hiçbir problem yok' dendi" ifadelerini kullandı.

BAKAN YANIK KAPIYI KAPATTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık skandal taleple ilgili açıklama yaptı. Bakan Yanık talebe kapıyı kapatarak şu ifadeleri kullandı:

"6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez."

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan yasadır.

Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemektir. Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır. Kanunun yasalaşma süreci özellikle Türkiye'deki kadın hareketinin mücadelesi ve AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği kararların sonucunda hızlanmıştır.

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