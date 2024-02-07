Yeniden Refah'ın seçim sloganındaki Erdoğan detayı dikkat çekti

Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’u desteklemeyerek aday çıkarma kararı almıştı. Parti, 10 Şubat tarihinde adaylarını duyuracağını açıkladı.
10 Şubat tarihinde yapılacak aday tanıtım toplantısı öncesinde YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’den ’94 ruhu’ mesajı geldi.
"94 RUHUYLA YENİDEN BAŞLIYORUZ"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Mehmet Altınöz sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, “94 ruhuyla yeniden başlıyoruz” diyerek 1994 yerel seçimlerine atıf yaptı.
Yeniden Refah Partisi, 1994 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul’u kazanmıştı.
İlgili Haberler