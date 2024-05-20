Yeniden Refahlı başkan "örf ve adetlere uygun değil" deyip çardakları kaldırdı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Yeniden Refah’a geçen Palu Belediyesi’nin yeni başkanı Muhammet Septioğlu, ilçe merkezindeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı’ndaki 20 kameriyeyi 'örf ve adetlere uygun kullanılmadığı’ gerekçesiyle kaldırma kararı aldı.

"ÖRF VE ADETLERE UYGUN KULLANILMIYOR"

Septioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Mahmut Samini Hazretleri Türbesi yerleşkesi içinde yer alan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya mesire alanı toplum yapısına, örf ve adetlere uygun kullanılmadığı ve inanç turizmin tam anlamıyla hizmet verebilmesi için ismi değiştirilmeden şehidin adını taşıyarak hatıra ormanına dönüştürüleceğini belirtti.

Mevcut mesire alanında bulunan oyun parkları ve çardaklar sayısının arttırılarak, ‘Çırçır’ diye bilinen mesire alanına taşınacağını belirten Septioğlu, mesire alanlarının daha da genişletilerek en kısa sürede hizmetine sunulacağını ifade etti.

"YAPICI DEĞİL YIKICI OLDULAR"

Belediyenin kararına tepki gösteren Eski CHP Palu İlçe Başkanı Adnan Karatay, eski tarihi köprüsü yakınlarda geçen sene yapılan 20 çardak, 10 gün önce insanların alkol aldıklarını iddiasıyla Palu Belediye Başkanı’nın talimatıyla yıkıldığını belirterek, bu alanın geçen sene yine belediyenin bütçesiyle yapıldığını, ilçedeki vatandaşlara sormadan bu çardakların kaldırıldığını ifade etti.

“Örf ve adetlere uygun kullanılmadığından dolayı yıkıldığını söyleyen belediye bu alanı kaldırmak yerine bir güvenlik görevlendirebilir ve sorunu halledebilirdi” diyen Karatay, ancak belediye başkanının yapıcı olmak yerine yıkıcı olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Mesire alanının ailelerin hafta sonları piknik yaptıkları bir yer olduğunu belirten Karatay, her çardak arasında 30 metre uzaklık var mangal alanlarının olduğunu, dışarıdan birçok ailenin geldiğini ve bu sayede ilçe esnafına da ekonomik anlamda yararı olduğunu belirtti.

Karatay devamında, “Ancak yeni başkan hiçbir ilçe sakinine sormadan ansızın bir gece bu mesire alanını kaldırdı. Bu doğru bir hareket değil ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.