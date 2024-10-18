Yenidoğan Çetesi iddianamesi dehşete ayna tuttu: Pasif ötenazi uygulamışlar

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Çete hakkında hazırlanan fezlekenin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianame değerlendirilmesi amacıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisi olan Doktor Malik Türkay Esin’in CİMER’e yaptığı başvurusu üzerine olay aydınlanmıştı. Olaya ilişkin ise iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede 47 kişi şüpheli ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu belirtildi.

HASTANENİN SAHİBİ AKP’Lİ ÇIKTI

İddianamede, Özel Avcılar Hospital hastenesi dikkat çekti. Hastanenin sahibinin ise AK Parti’den 4 dönem milletvekili seçilen ve 2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu olduğu tespit edildi. Müezzinoğlu cephesinden yapılan açıklamada ise hastanenin başhekimliğinden açıklama yapılacağı belirtildi.

KAZANÇLI OLACAKLARI HASTANELERE SEVK ETMİŞLER

İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak hastalardan daha fazla ücret aldığı tespit edildi. Ayrıca fazla ücret olmak için kazdıkları kuyu ise ‘pes’ dedirtti. . İddianamede 112 sevk sistemi bertaraf edildiği için bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ve kazanılan kardan bu çalışanların da aldığı belirtildi.

ÖLÜM VAKALARINI ARTIRDI

Hastalara sağlık hizmetinin doktor yerine hemşire ve yardımcıların verilmesinin ölüm vakalarını artırdığı ortaya çıktı. Hemşirelerin kendisini doktor olarak tanıttığı, bir kısım şüphelilerin yeni doğan yoğun bakımlarını kapasitenin üzerinde doldurduğu, hemşireler eli ile usule aykırı gerçekle bağdaşmayan epikriz raporları yazıldı iddianamede yer aldı. Kendi gözlemlerine göre bebeği iyi veya kötü olarak kategorize edip raporlarını şablon olarak tek elden merkezden hastane dışından yazdıkları belirlendi. Bu nedenle hangi bebeğe hangi tedavinin uygulanacağı yönünden tereddütler yaşandığı ve bebeklerin hayatını kaybetmesine kadar varan telafisi mümkün olmayan sonuçlar olduğu da tespit edildi.

YENİ DOĞAN BEBEKLERE PASİF ÖTENAZİ UYGULAMASI YAPILMIŞ

Gerekli ilaçların uygun şekilde verilmemesi, uygun şekil ve süre canlandırma desteği uygulanmaması, sahte hasta dosyası düzenlenmesi, hastaya pasif ötenazi uygulanması nedeniyle yeni doğan bebeklerin hayat haklarının ellerinden alındığı da iddianamede aktarıldı.

Bazı bebeklerin yoğun bakıma girdikten sonra kilo alması gerekirken aksine ciddi kilo kaybı yaşadığı da aktarılırken, Yenidoğan Suç Örgütü'nün ve örgüte yardım eden hastane yönetimlerinin sırf giderleri azaltmak ve maddi menfaat temin etmek adına bebeklere yeterli besin verme işlemini yerine getirmedikleri, tapelerde "TPN tüketimini azaltın" şeklinde talimatların yer aldığı da açıklandı. İddianame çerçevesinde şüpheliler örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında ayrı ayrı 324 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ÇETE LİDERİNİ ESKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Hakkında 582 yıl 9 aya hapis kadar cezası talep edilen çete lideri Fırat Sarı’nın eski görüntüleri ortaya çıktı. Çetenin elebaşı olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın YouTube'da yayınlanan Kadınca TV'nin yayınına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı görüldü.

İddianamede adı geçen hastaneler ise şu şekilde;

AKABE SAĞLIK TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DOĞAMED SAĞLIK HİZMETLERİ

EKİP SAĞLIK HİZMETLERİ

GÜNEY HASTANESİ SAĞLIK HİZ.

MEDİLİFE SAĞLIK HİZMETLERİ

ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL HASTANESİ

ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTAHANESİ

ÖZEL BAĞCILAR MEDLİFE HASTANESİ

ÖZEL DOĞA HOSPİTAL

ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ

ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK SAĞLIK HİZMETLERİ

REFİK ARSLAN SAĞLIK HİZMETLERİ

REYAP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SİLİVRİ KOLAN HASTANESİ

YONCA SAĞLIK HİZMETLERİ

MEDİSENSE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞİRKETİ

GMZ SAĞLIK HİZMETLERİ

ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ

ÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ