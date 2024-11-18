Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı aylık gelirini açıkladı! Ümit Özdağ duruşmayı takip ediyor

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili 47 sanığın yargılandığı dava başladı. Davada, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık yer alıyor. Sanıklar, 10 bebeğin ölümüne ilişkin çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı. Duruşmaların beş gün sürmesi planlanıyor.

TARTIŞMALI DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma salonuna gazeteciler, mağdur yakınları ve bazı avukatların alınmaması gerginlik yarattı. Polisin engellemesi üzerine "Avukatlara değil, çetelere barikat" sloganları atıldı. Hakimin “Kimin avukatısınız?” sorusuna, bir avukat “Halkın avukatıyım” yanıtını verdi. Yaşanan tartışmalar üzerine bazı avukatlar dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

“AYLIK GELİRİM 400 BİN TL”

Kimlik tespiti sırasında sanık Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu ifade etti. Kimlik tespitinden sonra duruşmaya 45 dakika ara verildi.

DETAYLI SUÇLAMALAR

Sanıklar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan yargılanıyor. İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen’in toplamda 177 yıldan 582 yıla kadar, Gıyasettin Mert Özdemir’in ise 180 yıldan 589 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hemşire ve sağlık görevlileri dahil diğer sanıklar için de 10 yıldan 437 yıla kadar değişen cezalar isteniyor.

BARO BAŞKANLARI SALONDA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun yanı sıra farklı illerden baro başkanları da davayı izledi. Bakırköy Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı; çevik kuvvet ekipleri ve basın mensupları bölgede hazır bulundu.

MAHKEME ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşmada belge okunmamasına itiraz eden avukat Ömer Kavili, mahkeme başkanının kendisini dışarı çıkarması üzerine açıklama yaptı. Kavili, şunları söyledi:

“Kanun, dosyaya gelen evraklar okunur diyor, emrediyor. Ama mahkeme başkanı, kanunun emredici sözünü dinlemiyor. İki kere uyardım. ‘Okundu, dosyasına konuldu’ diyor ama okumuyor. Salonun duymasını istemiyor. Kim niye müdahil olmak istiyor. İnsanların acıları neden onu dinlemeye tahammülleri yok. Ama yargılama yapıyorlarmış. Beni çıkarma kararı verdi. Şu anda mahkeme başkanı keyfilik yapıyor. Çünkü bu dava sağlık sisteminin çöktüğü davadır, suçüstü belgesidir. Duyulmasını istemiyorlar.”

ÜMİT ÖZDAĞ, DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da duruşmayı takip eden isimler arasındaydı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenidoğan çetesi davası için Bakırköy Adliyesine geldik. Basın açıklaması sonrasında duruşmaya girdik. Salon çok doluydu. Bazı mağdur aileleri salona girememiş ve isyan halindeydiler. Diyarbakır ve Mardin baro başkanları salondaydı. Acaba kimi savunmaya gelmişler diye merak ettim" ifadelerine yer verdi.