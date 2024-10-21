Yenidoğan Çetesi soruşturması Fahrettin Koca'dan gizlenmiş. Murat Yetkin’den flaş iddia

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Yenidoğan Çetesi soruşturması Fahrettin Koca'dan gizlenmiş. Murat Yetkin’den flaş iddia

Yenidoğan çetesi soruşturması devam ederken Gazeteci Murat Yetkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruşturmadan haberdar olmadığını iddia etti.

Yenidoğan çetesi, SGK’dan üç beş kuruş para alabilmek için onlarca bebeği çeşitli bahanelerle ölüme sürükledi.

47 sanıklı iddianame içlerinde doktorlar, ambulans şoförleri ve hemşirelerin olduğu yapı hakkında birçok iddia ortaya atıldı.22 kişinin tutuklu yargılandığı dosyada hem soruşturma hem de yargılama sürüyor.

Öte yandan bebeklerin öldürüldüğü tarihler arasında İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Kemal Memişoğlu da eleştirilerin odağında.

Öte yandan dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın olaya ilişkin açıklamaları da kamuoyu tarafından merak ediliyor.

"FAHRETTİN KOCA'NIN SORUŞTURMADAN HABERİ YOK"

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, SGK'den para almak için bebekleri ölüme gönderen Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin operasyonun 1,5 yıllık geçmişi olduğunu ifade ederek, "Yenidoğan Çetesi operasyonunun özellikle başlangıcı ve safhaları dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gizli tutulmuş ve resmen savcılığa yansıyana dek, sızma olmaması için dört kişi arasında kalmış" dedi.

Öte yandan Yetkin, Yenidoğan çetesi faaliyetlerinin bebek ölümlerine neden olduğunun Bakanlığa resmen bildirildiği tarihin 11 Eylül olduğunu ifade ederek "Yani sanıldığından daha geç bir tarih" diye yazdı.

Yenidoğan skandalının hesabının verilmesi gerektiğini ifade eden Yetkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hesabı kamuoyu önünde vermesi gereken kişilerin başında Memişoğlu gibi, kanlı soygunun hedefinde bulunan SGK’nın bağlı olduğu Çalışma Bakanlığı'nın başında bulunan Vedat Işıkhan da var."

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