Yenikapı Metro İstasyonunda yangın paniği

Fatih'de bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda M1 Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metro aracından çıkan dumanlar korku ve paniğe neden oldu.

KAYNAK: DHA
Yenikapı Metro İstasyonunda yangın paniği

Fatih'de bulunan Yenikapı Metro İstasyonu'nda M1 Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metro aracından çıkan dumanlar korku ve paniğe neden oldu. İstasyon dumanla kaplanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yapılan incelemede metro aracının fren sisteminden kaynaklanan bir arıza nedeniyle duman çıktığı öğrenildi.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Yenikapı Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metrodan gelen yoğun duman nedeniyle istasyonun yangın alarmı devreye girdi. Seferler kısa süreli durdurulurken, dumanın aracın fren sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle çıktığı öğrenildi. Arıza yapan aracın çekilmesinin ardından seferler normale dönerken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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