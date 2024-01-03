Yer altının gizemli dünyasına ziyaretçi akını

Kaynak: AA
Yer altının gizemli dünyasına ziyaretçi akını
Gümüşhane’deki “yer altındaki gizemli dünya” olarak bilinen Karaca Mağarası’nı 121 bin 535 kişi ziyaret etti.

Gümüşhane Torul’daki Karaca Mağarası’nı geçtiğimiz yıl 121 bin 535 kişi ziyaret etti. Dünyaca ünlü Damlataşı Mağarası’nın ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 25 bir artış yaşandı.

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Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan mağaranın 150 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.

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“Yer altındaki gizemli dünya” olarak da bilinen Karaca Mağarası, Gümüşhane-Trabzon karayoluna 4 kilometre mesafede yer alıyor. Denizden bin 550 metre yükseklikte yer alan mağara, turistleri büyülüyor.

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Mağaranın içerisinde çeşitli renk ve şekillerde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri buluyor.

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