Herkes Naci Görür'ün Düzce depreminin ardından attığı twitini konuşuyor 

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu birçok kentten hissedildi.

Sağlık Bakanı Koca, deprem nedeniyle 1'i ağır 35 kişinin yaralandığını söyledi. Düzce'de ise bir yurttaş, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görür, mesajlarında şunları belirtti:

"Sarıdere-Gölyaka/Düzce'de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF'ın bu kesimini Bolu Tüneli'Bolune kadar kırmıştı.

Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu.

Arkadaşlar, Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir."

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bir başka twitinde ise "Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle." paylaşımında bulundu.