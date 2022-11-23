23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Herkes Naci Görür'ün Düzce depreminin ardından attığı twitini konuşuyor 

Herkes Naci Görür'ün Düzce depreminin ardından attığı twitini konuşuyor 

Düzce'de bugün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge" dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:40
Takip Et

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Düzce depreminin ardından bu twiti attı. Herkes deprem profesörünü konuşuyor 

Herkes Naci Görür'ün Düzce depreminin ardından attığı twitini konuşuyor 
+
Aa
-

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu birçok kentten hissedildi.

Sağlık Bakanı Koca, deprem nedeniyle 1'i ağır 35 kişinin yaralandığını söyledi. Düzce'de ise bir yurttaş, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görür, mesajlarında şunları belirtti:

"Sarıdere-Gölyaka/Düzce'de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF'ın bu kesimini Bolu Tüneli'Bolune kadar kırmıştı.

Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu.

Arkadaşlar, Düzce'de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF'a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir."

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bir başka twitinde ise "Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle." paylaşımında bulundu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
1
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
3
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
4
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
6
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
7
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Prof. Erdem: Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.