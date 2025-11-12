Ankara'da Kızılay tabelası önünde genç, yaşlı demeden birçok vatandaşın oluşturduğu uzun kuyrukların sebebi duyanları şok ediyor. Bölgede bulunan Eskişehir Ayrancı, Dikmen, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf veren vatandaşların tabelaya zarar vermesini önlemek için Ankara Belediyesi tarafından tabelanın arkasına barfiks demirleri yerleştirildi.

John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, vatandaşlar arasında akım haline geldi.

Şehirde yaşayanlar ve şehir dışından gelenler tabelayla fotoğraf çektirmek için gece geç saatlere kadar fotoğraf için kuyrukta bekliyor.

İşte verilmek istenen poz...

Öte yandan Ankara'daki Kızılay tabelası akımı, İzmir'deki tabelalarda da başladı.

