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  • Yıldız Tilbe'den yerçekimiyle ilgili beyin yakan açıklama. Yerçekimini bulan Newton'un kemikleri sızladı

Yıldız Tilbe'den yerçekimiyle ilgili beyin yakan açıklama. Yerçekimini bulan Newton'un kemikleri sızladı

Yıldız Tilbe, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda herkesi şaşırttı. Yer çekimin olmadığını düşünen ünlü şarkıcı, "Newton ile aynı fikirde olmak zorunda mıyım?" dedi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:49
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Yerçekimini bulan Newton'un kemikleri sızladı. Yıldız Tilbe'den yerçekimiyle ilgili beyin yakan açıklama.

Yıldız Tilbe'den yerçekimiyle ilgili beyin yakan açıklama. Yerçekimini bulan Newton'un kemikleri sızladı
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe yaptığı paylaşımda dünyanın bir yer çekimi olmadığını söyledi ve tezini kanıtlamak için çeşitli kanıtlar sundu. Bu iddiaları okuyanların beyni yandı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Tilbe, "Bence yer çekimi diye bir şey yok, olsaydı hiç kimse ve hiçbir şey yeryüzünde duramazdı, yerin dibine geçerdi." dedi.

Tilbe, "Her şey, güneş nasıl havada duruyorsa, gezegenler nasıl yerinde dönüp, duruyorsa, bizde öyle duruyoruz. Yerçekimi nasıl olsun, yer niye çeksin, çekse böyle mi olur?" ifadelerini de kullandı.

Tilbe, fikrini ispatlamak için uçan hayvanları da örnek verdi ve "Uçan hayvanlar yerçekiminin olmadığını ispatlamaya yeter benim için" dedi.

Tilbe, yer çekiminin değil ancak itim gücünün olduğunu iddia ederek paylaştığı tweetinde ise "Her şey birbirini gayet itiyor bence, bir çekim değil de itim gücü var. Bence yer de bizi itiyor, gök de. Farkında değiliz, yoksa yürüyemezdik. Kuşlar, uçaklar uçmazdı." ifadelerini kullandı.

"Yer çekimi imkansız, ısrar etmeyin" diyen ünlü sanatçı "Newton'la aynı fikirde olmak zorunda mıyım?" diye de isyan etti.

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