Yerde buldu sahibine verdi. Fiyatı şok etti

Elazığ Fethi Sekin Mesire Alanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Korkmaz, alan içerisinde gezerken yerde altın bir bilezik buldu. Bileziği alan ve amirlerine haber veren Korkmaz, ardından sosyal medya üzerindeki ilandan sahibi Esra Tör’e ulaştı.

Yapılan görüşmelerin ardından ikili, Abdullahpaşa Polis Merkezi'nde buluştu. Buradaki işlemlerinin ardından Korkmaz, bileziği sahibine teslim etti. Bileziğine kavuşan Tör, güvenlik görevlisi Korkmaz’a ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

"ÖDÜL YOK"

Nöbeti esnasında bir adet altın bilezik bulduğunu aktaran Serdar Korkmaz ise, "Bunu müdürlerimize bildirdik. Sahibine sosyal medya üzerinden verdiği kayıp ilanından ulaştım. Sahibi de dönüş yaptı. Bulduğumuz altın bileziği teslim ettim. Bizim için önemli olan eşyanın sahibine ulaşmış olmasıdır. Çünkü Elazığ Belediyesi güvenliği olarak alanda bulduğumuz her türlü eşyayı kayıt altında alıp sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu bir kalem de olsa aynı şekilde altın da olsa aynı şekildedir" dedi.

Bileziğini nerede kaybettiğini tam olarak bilmediğini dile getiren Esra Tör, "Açıkçası umudum da yoktu. Karakola başvuruda bulundum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve güvenlik görevlilerine çok teşekkür ederim. Bilezik 22 ayar ve 30 bin lira civarındaydı. İnsanlık ölmemiş, bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.