Yerel mahkeme AYM'nin kararını "kabule değer" bulmadı. Anayasa Mahkemesi’ni dinleyen yok!

Kaynak: BirGün
Yerel mahkeme AYM'nin kararını "kabule değer" bulmadı. Anayasa Mahkemesi’ni dinleyen yok!
Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararına uymayıp bir yargı krizi yaşanmasına sebebiyet vermesinin yankıları devam ederken yerel mahkeme de yüksek mahkeme kararına uymadı.

Yargı sistemindeki kriz, Yargıtay’ın ve sonrasında yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymamasıyla yeni bir boyut kazandı. Yargıtay’ın, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay davasında AYM’nin “hak ihlali” kararına 2 kez uymamasının yankıları sürerken Muğla’da da benzer bir durum meydana geldi.

Gazeteci Tülay Sükün, 2017 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dahil olduğu dava, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü ve Sükün, toplamda 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı. Fakat mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

1694421130408.jpegGazeteci Sükün’ün avukatları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını, ifade özgürlüğüne bir engel olarak değerlendirerek karara itiraz etti. İtiraz reddedilince avukatları AYM’ye başvurdu. AYM, 29 Mart 2023'te Tülay Sükün’ün ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve yargılamanın tekrar yapılmasına hükmetti. Söz konusu karar, benzer 607 dosyayla birleştirilerek verildi.

ekran-goruntusu-2024-02-22-145927.pngBAŞVURU KABULE DEĞER BULUNMADI

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, Gazeteci Sükün’ün avukatlarının yerel mahkemeye yaptığı yeniden yargılama başvurusu, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 Şubat günü reddedildi. Yerel mahkeme ise, Anayasa Mahkemesi’nin kararını dikkate almadı ve "kabule değer” bulmadı. Tülay Sükün’un avukatları, bu karara da itiraz etti.

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